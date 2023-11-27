استطلاع: غالبية الأردنيين تؤيد هجوم حماس على الاحتلال في 7 أكتوبر

حنان بشارات

69.9 % يتابعون أخبار الحرب على غزة من "الجزيرة" و1.8 % من "العربية"

55 % يرون أن "حماس" ستستمر بحكم القطاع بعد الحرب الهمجية على غزة

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عمان- أيد غالبية الأردنيين بشكل كبير، ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في هجومها المفاجئ على الاحتلال الصهيوني في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وذلك في سياق استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، بلغت فيه العينتان: الوطنية 66 % والخبراء %66، وأفاد بأن الرافضين للهجوم من العينة الوطنية 8 % ومن عينة الخبراء 3 %.

كما أكدت الغالبية العظمى من الأردنيين (العينة الوطنية 79 %، عينة الخبراء 100 %) أنهم يتابعون ما يحدث في غزة منذ السابع من (أكتوبر) الماضي، ويعتمدون في متابعاتهم على مصدرين أساسيين للحصول على معلومات وأخبار متعلقة بحرب الاحتلال الصهيوني على غزة من: وسائل التواصل الاجتماعي (50.1 %) والتلفاز (47.7 %).

وقال الاستطلاع، إن قناة الجزيرة حققت أعلى نسبة مشاهدة (69.9 %) تليها قناة رؤيا (13 %)، ومن ثم قناة المملكة (5 %)، والتلفزيون الأردني (4 %)، وقناة العربية (1.8 %).

وأشار إلى أن 37 % من الأردنيين (الوطنية) يعتقدون بأن المواجهات الحالية في غزة بين الاحتلال والفلسطينيين، ستفضي في النهاية إلى انتهاء المواجهة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، بينما يعتقد 18 % بأن تكرار الحرب والهدنة بين الاحتلال وحماس من دون تغيير على الوضع الراهن، هو نتيجة المواجهات الحالية. ويعتقد 16 % بأنها ستؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، واحتمال توسع نطاق الحرب.

في المقابل يعتقد 28 % من "الخبراء" بأن الحرب على غزة، ستؤدي الى تكرار الحرب والهدنة بين الاحتلال وحماس من دون تغيير على الوضع الراهن، بينما يعتقد 25 % بأنها ستؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، واحتمال توسع نطاق الحرب.

ووفقا للاستطلاع الذي أعلنت نتائجه أمس، يعتقد 35 % فقط من "الوطنية"، بأن تهجير الفلسطينيين من غزة من أولويات الاحتلال في حربه على غزة، بينما يعتقد 44 % من عينة الخبراء بأن إضعاف حماس، بحيث لا تشكل تهديدا مستقبليا على الاحتلال من أولويات الاحتلال في حربه على غزة، ويعتقد 22 % من "الوطنية" و%9 من "الخبراء" بأن أولوية الاحتلال تكمن بإنهاء حكم حماس لغزة. ويعتقد 16 % فقط من أفراد (الوطنية) و15 % فقط من عينة الخبراء أن أولوية الاحتلال تكمن بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وبشأن الإبادة الجماعية، وهي الوصف الأقرب لحرب الاحتلال على قطاع غزة، أفاد بذلك 72 % من أفراد (الوطنية)

و75 % من (الخبراء).

أما الغالبية العظمى من الأردنيين (الوطنية والخبراء 91 %) لا يعتقدون بأن الاحتلال سينجح بتهجير الفلسطينيين من القطاع الى مصر.

ويعتقد الأردنيون وفق الاستطلاع، بأن الأردن ومصر وقطر والسعودية والإمارات، هي الدول الأكثر التزاماً بالدفاع عن القضية والحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن استمرار حماس في حكم القطاع غزة، الأكثر ترجيحا لحكم القطاع بعد الحرب (55 % - الوطنية)، ومن ثم أبناء غزة من العائلات الفلسطينية في القطاع (21 %). اما (الخبراء) فيعتقد %36 بان السلطة الفلسطينية الأكثر ترجيحا لحكم القطاع بعد الحرب، و20 % يعتقدون بأن أبناء غزة من العائلات الفلسطينية في غزة، هم من سيحكم القطاع بعد الحرب، و19 % يعتقدون بان قوى عربية مشتركة ستحكم القطاع.

وقال الاستطلاع، إن الغالبية العظمى من الأردنيين (86 %) غير راضين عن موقف الدول الغربية من حرب الاحتلال على غزة، ووصف الدول الغربية 79 % بأنها غير داعمة للفلسطينيين وضعيفة وغير كافية.

وأشار إلى أن 1 % فقط من الأردنيين راضون عن موقف الولايات المتحدة الأميركية من حرب الاحتلال على غزة و99 % غير راضين، و7 % من الأردنيين راضون عن موقف الدول الأوروبية و11 % من الأردنيين راضون عن موقف الصين وروسيا تجاه الحرب، و25 % من الأردنيين راضون عن موقف تركيا.

وقال إن 94 % من الأردنيين وصفوا موقف الولايات المتحدة من حرب الاحتلال على غزة، بأنه غير داعم للفلسطينيين وضعيف وغير كاف، و74 % وصفوه كذلك بالنسبة للدول الأوروبية،

وبين أن 32 % من أفراد (الوطنية) و%52 من (الخبراء) يعتقدون بأن الأوضاع في غزة والحرب القائمة، ستؤثران على الأوضاع الأمنية في الأردن.

وكشف الاستطلاع أن 40 % من (الوطنية) و54 % من (الخبراء) يعتقدون بأن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع السياسية في الأردن.

ويعتقد 57 % من الأردنيين و91 % من (الخبراء) بأن الأوضاع في غزة والحرب القائمة، ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية في الأردن.

وأشار إلى أن أكثر من ثلث الأردنيين (39 %) غيروا أولويات الإنفاق بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، و23 % أجلوا شراء أجهزة/ عقار/ مركبة/ استثمار، بسبب ظروف المنطقة الحالية.

وبين أن الغالبية العظمى من الأردنيين (95 %) سمعوا عن حملة مقاطعة المنتجات الأميركية/ الأجنبية في الأردن والعالم، و93 % يقاطعون منتجات في الوقت الحالي، و60 % من المنتجات التي تقاطعها أميركية، و26 % منتجات للاحتلال، بينما توجهت الغالبية العظمى من الأردنيين (95 %) للمنتج المحلي الصنع كبديل للمنتجات المقاطعة.

أما الغالبية العظمى من الأردنيين (%93)، فيؤيدون مقاطعة المنتجات المنتجة في دول داعمة للاحتلال، و%72 لا يعتقدون بأن هذه المقاطعة ستضر بالاقتصاد الأردني.

وقال الاستطلاع، لا يعتقد 60 % من الأردنيين و70 % من (الخبراء) بأن حرب الاحتلال على غزة ستقود لتحقيق حل الدولتين، بينما يعتقد بذلك 27 % من (الوطنية) و29 % من (الخبراء).

ويعتقد 23 % من (الوطنية) و10 % من (الخبراء) بأن الاحتلال سيفصل القطاع كلياً عن الضفة.

وأشار إلى أن نصف الأردنيين (%48) و89 % من (الخبراء) سمعوا/ قرأوا عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11/11/2023، والتي تناولت الأحداث وعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وعبر 88 % من (الوطنية) و84 % من (الخبراء) بانهم غير راضيين عن مخرجات القمة العربية الاسلامية في الرياض من اجل غزة، و12 % من (الوطنية) و16 % من (الخبراء) راضون.

وبشأن مخرجات القمة العربية الإسلامية بشأن الحرب على غزة، فإن غالبية الأردنيين يعتقدون بأن الأمم المتحدة:

1 - لن تلتزم (81 %): بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم يفرض وقف العدوان وكسر الحصار ويدين الانتهاكات في القطاع الصحي، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

2 - لن تلتزم (90 %): بمطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى سلطات الاحتلال.

3 - لن تلتزم (79 %): بالبدء بتحقيق فوري من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.

4 - لن تلتزم (74 %): بالوقف والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

5 - لن تلتزم (80 %): برفض أي اقتراحات تدعو لفصل غزة عن الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ونفذ هذا الاستطلاع ما بين 13-23/11/2023، وبلغ حجم (الوطنية) 1200 شخص ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، وتعكس النسب الحقيقية في المجتمع الأردني من حيث العمر والتعليم، اختيروا عشوائيا من 150 موقعاً تغطي المملكة جغرافياً وسكانياً، وبلغ حجم (الخبراء) 100 مستجيب.

وشارك بتنفيذ الاستطلاع 32 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً و10 مشرفين، وكانت نسبة هامش الخطأ في (الوطنية) (2.5) عند مستوى ثقة (95.0 %).

كما استكشف الاستطلاع توجهات المواطنين الأردنيين ونظرتهم للحرب العدوانية على غزة، وموقف الدول العربية والغربية منها من حيث: متابعة الأخبار المتعلقة بالعدوان، مقاطعة المنتجات الأميركية والغربية، وصف ما يحدث في غزة، النتائج المتوقعة من الحرب، مخرجات القمة العربية الإسلامية التي عقدت

في الرياض لأجل غزة.