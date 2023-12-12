"استعراض حقوق الإنسان": هل يحد من فشل المنظومة الحقوقية بإنصاف غزة ومحاسبة الكيان

غادة الشيخ

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عمّان- "هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟"، ربما هذا ما يدور لمن ينتظر جلسات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التي باتت على الأبواب، في ظل حالة سخط وخيبة أمل عالمي تجاه دور المجالس الأممية لحقوق الإنسان، في عجزها عن وقف المحرقة الصهيونية على غزة.عناوين وعبارات كثيرة، ما تزال تتكرر في الساحة الإعلامية والشعبية العالمية، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مثل: إبادة جماعية، أبو عبيدة، دماء، أشلاء، شهداء، أطفال، وأيضاً "خنوع" الخطاب العالمي الحقوقي، إذ ما تزال تذكر في عناوين الصحف وفي جلسات الناس، وصيحات المكلومين في قطاع غزة، موجهة أصابع الاتهام إلى المنظومة الحقوقية، المتمثلة بالأمم المتحدة ومجالسها وهيئاتها التي فشلت بإغلاق حنفية الدماء في غزة من آلة البطش الصهيونية.ولأن مجلس حقوق الإنسان، جزء من مجالس الأمم المتحدة، تحوم حوله تساؤلات كثيرة، عنوانها الأكبر: هل هو قادر على تخفيف وقع فشل المنظومة الحقوقية بإنصاف غزة ومحاسبة الكيان؟ والأهم هل هناك جدوى منه أصلاً؟وقال الخبير الحقوقي د. محمد الموسى، إن التساؤل حول جدوى الاستعراض، هو سؤال مشروع.وقال الموسى، إنه وبعد مرور زمن على عمر الاستعراض وبعد التجارب، تبين أن هناك عيوبا عدة تحومه، أهمها أن يجري عبر ممثلي الدول الرسميين، وليس من خبراء مستقلين، بالتالي شئنا أم أبينا فإن الدول تجامل بعضها، ما يجعل الجلسات تخضع لاعتبارات سياسية أكثر من أن تكون قانونية وحقوقية.وأضاف الموسى، أن ثقافة ممثلي الدول بالأوضاع القانونية والحقوقية في دولهم، ليست بدرجة معرفة الخبراء المختصين كاللجان التعاهدية، ما يفضي إلى أن توصيات الاستعراض عامة وفضفاضة.من جهتها، كشفت المديرة التنفيذية لمركز "تمكين" للمساعدة القانونية ليندا كلش، أن المركز سيحسم قرار مشاركته في الجلسات، فإذا أتيحت الفرصة لتوجيه الانتقادات للدول الداعمة للكيان التي لا تحترم حقوق الإنسان في غزة، سيشارك، وفي حال اقتصرت الجلسات على عرض توصيات، فلن يشارك.بينما ينظر الخبير الحقوقي رياض صبح الى جدوى الاستعراض، من زاوية أخرى، معتبراً بأن أي جهد في هذه المرحلة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في غزة قد يكون مجدياً.وقال صبح، إن وضع أميركا على وجه المثال في الاستعراض سيئ جدا، بدليل أنها لم تحظ في كل دورة على عضوية مجلس حقوق الإنسان، ما يدل على أن المجتمع الدولي غير راض عن سياستها.وأضاف صبح، إن الاستعراض عبارة عن توصيات، لافتاً إلى أنه يجب استثمار الدورة المقبلة من الدول العربية للحث على منح الكيان توصيات، تحد من جرائمه في غزة.ووفق تقرير قدمته منظمة "هيومان رايتس ووتش" العام الماضي، يتعلق بقطاع غزة، تبين أنه خلال ربع القرن الماضي، فرض الكيان قيودا متزايدة على حركة سكان غزة، كما قيد جيشه السفر عبر "معبر بيت حانون" منذ العام 2007، وهو معبر للمسافرين من غزة إلى الجزء الآخر من الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية والخارج، وكذلك إلى الكيان، وحصر المرور بالحالات التي تنطوي على ما تعتبره "ظروفا إنسانية استثنائية"، أي من يحتاجون لعلاج طبي ضروري خارج غزة ومرافقيهم.وخلص التقرير لتفاقم انتهاكات الكيان الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد الفلسطينيين.يشار إلى أن إعداد هذا التقرير يتزامن مع سقوط شهيد فلسطيني في غزة كل 4 دقائق، جراء القصف الصهيوني المتواصل على غزة منذ أكثر من شهرين.كما أن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على هيروشيما وناغازاكي في اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، قدرت بـ15 ألف طن متفجرات، ووفق تصريحات عالمية، فإن حجم ما ارتكبه الكيان من مجازر في حربه الحالية على غزة، تجاوز مجازر الحرب العالمية الثانية.ويتمثل الهدف النهائي للاستعراض وفق "رؤية" الأمم المتحدة، بتحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد، وحث الدول على تعزيزها وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها.ودعت توصياته الختامية في عام 2018، الكيان للتوقف عن استخدام القوة المفرطة في عمليات حفظ الأمن وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.