استقبال طلبات الاشتراك في "التوجيهي" اليوم

آلاء مظهر

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عمان - حددت وزارة التربية والتعليم، فترة استقبال طلبات الاشتراك في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) 2024، بدءا من اليوم الاثنين وحتى الـ21 من الشهر الحالي، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة محمد شحادة .وقال شحادة في تصريح لـ”لغد” أمس، إن الوزارة ستستقبل طلبات الاشتراك للنظامين عبر مدارسهم، في حين ستستقبل طلبات الاشتراك لغير المستكملين لمتطلبات النجاح، بالإضافة للراغبين برفع المعدل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)واوضح شحادة، أن التسجيل سيشمل من يتقدمون بطلب اشتراك لامتحان “التوجيهي”بمن فيهم النظاميون، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح أو من يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2018 فما بعد.وأشار شحادة إلى أن الطلبة النظاميين، سيحصلون على اشتراكهم عن طريق مدارسهم عبر فترة التسجيل المحددة، وعليهم إحضار صورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6 ورسوم الاشتراك: (20) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.أما غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والراغبين برفع المعدل، فسيكون تسجيلهم إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق (اي فواتيركم) عبر التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.وبشأن طلبة الدراسة الخاصة الجدد، فسيحصلون على طلبات اشتراكهم بمراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الموجودون خارج المملكة، فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم، ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي:الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وصورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر و صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6 ورسوم الاشتراك.علمًا بأن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي: (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين، بحسب شحادة.ولفت شحادة إلى أن جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2024/2023 (جيل 2006)،مضيفا إلى أن الوزارة ستعلن عن برنامج امتحان “التوجيهي” وموعد انعقاده بعد انتهاء استقبال طلبات الاشتراك.