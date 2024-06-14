استمرار تأثر المملكة بالموجة الحارة يوم عرفة

و تُشير ذات الخرائط في مركز طقس العرب بأنه يُتوقع أن تبقى درجات الحرارة السبت أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8-10 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس حاراً فوق المُرتفعات الجبلية و في نهايات الثلاثينيات مئوية، و شديد الحرارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة.
كما و تُشير النماذج العددية الحاسوبية المُشغلة لدى مركز طقس العرب إلى توقعات باستمرار التأثير الشديد للكتلة الحارة على مناطق الأغوار الوسطى و الجنوبية بما فيها البحر الميت بالإضافة إلى العقبة، حيث تتجاوز درجات الحرارة العظمى في تلك المناطق حاجز الـ 45 درجة مئوية بل و تكون في نهاية الأربعينيات في بعض الأنحاء.
و الرياح تكون خفيفة و متغيرة الاتجاه، و لكن تتحول مع ساعات العصر الى شمالية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحياناً و مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
توصيات هامة للتعامل مع الموجة الحارة:
عدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
الإكثار من شرب السوائل الباردة و المُرطبات و حتى في ساعات الليل و إن لم تكن تشعر بالعطش.
الإنتباه بعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.
الإنتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة.
عدم رمي أعقاب السجائر أو اشعال النيران في المناطق الحرجية و العشبية تجنباً لحدوث الحرائق.