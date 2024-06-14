استمرار تأثر المملكة بالموجة الحارة يوم عرفة

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و تُشير ذات الخرائط في مركز طقس العرب بأنه يُتوقع أن تبقى درجات الحرارة السبت أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8-10 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس حاراً فوق المُرتفعات الجبلية و في نهايات الثلاثينيات مئوية، و شديد الحرارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة.كما و تُشير النماذج العددية الحاسوبية المُشغلة لدى مركز طقس العرب إلى توقعات باستمرار التأثير الشديد للكتلة الحارة على مناطق الأغوار الوسطى و الجنوبية بما فيها البحر الميت بالإضافة إلى العقبة، حيث تتجاوز درجات الحرارة العظمى في تلك المناطق حاجز الـ 45 درجة مئوية بل و تكون في نهاية الأربعينيات في بعض الأنحاء.و الرياح تكون خفيفة و متغيرة الاتجاه، و لكن تتحول مع ساعات العصر الى شمالية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحياناً و مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.عدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.الإكثار من شرب السوائل الباردة و المُرطبات و حتى في ساعات الليل و إن لم تكن تشعر بالعطش.الإنتباه بعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.الإنتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة.عدم رمي أعقاب السجائر أو اشعال النيران في المناطق الحرجية و العشبية تجنباً لحدوث الحرائق.