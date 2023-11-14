استنزاف الاحتلال.. كيف تنخر المقاومة اقتصاد الكيان العنصري؟

يوسف محمد ضمرة

اضافة اعلان

ليس هناك ما ينخر اقتصاد دولة الاحتلال منذ اغتصابها فلسطين إلا الحروب، التي خاضتها مع الجيوش العربية، ومع المقاومة الفلسطينية والعربية، بحيث دكت هذه الحروب المتواصلة وهشمت اقتصاد الكيان الصهيوني خلال العقود الماضية، وما تزال.حالة عدم اليقين التي تسود الكيان لا يوجد لها مقياس رقمي، لكن آثارها على المديين المتوسط والطويل كبيرة، وتثبت بأنها كيان عنصري غير مستقر، وذو اقتصاد يتسم بحالة الشك الوجودي، وهو ما تعرّيه الحروب مع المقاومة عموما والفلسطينية خصوصا، والتي تثبت للعالم بأن هذا الكيان مضطرب، لا يمرُّ عقدٌ أو أقل إلا ونخرته أزمة صارخة، وهذا ربما عكس عدم يقين أفراده باستقراره وديمومة مستقبله، إذ يحمل أغلبيتهم جنسيتين.فتحت عملية المقاومة في7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الأنظار على أشياء كثيرة.. الصورة الوحشية للاحتلال والتي انتشرت في العالم أجمع، وبأنها تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى نكبة ثالثة للفلسطينيين، لتتمكن عبرها من تصفية قضية أهل الأرض الأصليين، وتهجيرهم إلى البلدان المجاورة، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا وواجهه الفلسطينيون بدمائهم وثباتهم، ناهيك عن رفضه بصورة مطلقة من الأردن ومصر، كما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.برغم فداحة الخسائر البشرية والإنسانية التي يتكبدها الفلسطينيون في حرب الإبادة الإسرائيلية اليوم، فإن استقراء الأوضاع السياسية والاقتصادية لهذا الكيان، تثبت بأنه لن ينعم بالسلام وأنه في طريقه إلى النهاية، لذلك تزداد وحشيته كما في العدوان على غزة حاليا، إذ استشهد نحو 12 ألف شهيد وجرح عشرات الآلاف جراء قصف طائراته المروع والوحشي، كما هاجمت طائراته المستشفيات والمدارس والمساكن والمرافق العام، إلى جانب حملته المسعورة بتسليح قطعان المستوطنين، لمهاجمة أهالي الضفة الغربية.اقتصاديا، لم تكن المؤشرات بالنسبة للكيان مبشرة، فاليوم، يبلغ ناتجه المحلي اكثر من 500 مليار دولار، وقد تنامى هذا الرقم، ليعد ثاني أكبر اقتصاديات دول الشرق الأوسط منذ اغتصابه فلسطين في العام 1948 واعلان بريطانيا أنها أنهت احتلالها لفلسطين، واستيلاء الكيان على الأراضي والمقدرات الفلسطينية، والتي كانت الباكورة التي بنت عليها اقتصادها، وتطويره بشكل مستمر.في التاريخ الاقتصادي للاحتلال، مرّ كيانه بالاقتراب من الانهيار الاقتصادي في العام 1952، عندما كان رئيس وزرائه المؤسس ديفيد بن غوريون، وقد أدرك هو وليفي أشكول وزير المالية، بأن الحروب التي مروا بها مع العرب، وبرغم هزيمتهم لهم عام 1948 بأنهم على وشك الانهيار، وأخذوا إجراءات اقتصادية قوية تمثلت بإيقاف الهجرة إلى الكيان، لكن الفرج كان بالحصول على تمويلات من ألمانيا بسبب تعويضات الناجين من المحرقة، وجلب مساعدات من دول كبرى كالولايات المتحدة وأثرياء يهود في العالم، بالإضافة للأصول التي تملكتها من المهجرين الفلسطينيين ما جعلها تتعافى بسبب تلك العوامل وتعود لاستكمال مشروعها الصهيوني.السارق الصهيوني، عاد إلى بناء اقتصاده، وصولا إلى ما آل إليه حاليا، من أنه يمتلك اقتصادا يفوق ناتجه المحلي (500 مليار دولار)، ولديه عدد سكان يقدر بقرابة 10 ملايين نسمة (نصفهم من سكان البلاد الأصليين- الفلسطينيين)، وتقدر نصف صادراته بنحو 170 مليار دولار هي من (التكنولوجيا الفائقة– أشباه الموصلات) وفقا لصادرات العام الماضي، والتي تشكل الصادرات منه51 % من إجمالي صادرات الكيان المحتل، وقد أصيب اقتصاد الاحتلال بمقتل، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط والتي تقدر بنحو 360 ألف جندي من مهن مختلفة، وفي مقدمتهم العاملون في شركات ناشئة تعمل في قطاع الرقائق الإلكترونية، ومنها شركة إنتل العالمية، المدرجة على بورصة نيويورك ومقرها الولايات المتحدة، ومتعددة الجنسيات، وتتوزع فروعها في فلسطين المغتصبة.بحسب بعض التقديرات، صدّرت صناعة الكيان في 2006، ما قيمته 4.8 مليار دولار أسلحة من إجمالي مبيعات صناعية، تقدر بنحو 6.4 مليار دولار. وفي سنة 2010، بلغ حجم الصادرات العسكرية 7.2 مليار دولار، ما مثّل نحو 15 % من إجمالي صادرات سلعه الصناعية. وفي سنة 2017، بلغت قيمة صادرات أسلحته 9.2 مليار دولار، وارتفعت إلى 11.3 مليار دولار في سنة 2021، ثم بلغت في سنة 2022 رقماً قياسياً هو 12.5 مليار دولار.وشكّلت الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، الجزء الأكبر من صادرات الكيان الصهيوني (20 %)، تليها عقود تدريب(15 %)، وطائرات من دون طيار ومركبات غير مأهولة 9 %، وكذلك الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 9 %، وعرض الأسلحة والمركبات المدرعة والمدافع والذخائر معظم الباقي.وقد صنّف "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، في سنة 2021، الكيان في المرتبة التاسعة بين المصدرين العالميين لهذا القطاع. وتشير التقديرات إلى أنه ربما انتقل العام الماضي إلى أحد المرتبتين الخامسة أو السادسة.والمبشر بالخير، أن بعض الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية هم من العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات وقياداتها، وقد أعلنت بعض من تلك الشركات عن اعتقال المقاومة عاملين لديها من القيادات، وأفصحت عن ذلك، ومنهم خبراء في عمليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها.كما أن الحرب وأي مواجهات تضرب القطاع السياحي للاحتلال كأول المتضررين، والذي كان يعول عليه للحصول على 6 مليارات دولار هذا العام، ويضاف إلى ذلك ضرب صورة استقراره وأمنه بإلغاء شركات الطيران لرحلاتها إلى مطارات العدو التي تدكها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حتى أن بعض خطوطه الجوية، أجلت رحلاتها إلى الربع الأول من العام المقبل.وفي هذا الإطار، نستعرض ما ذكرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية- نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية للاحتلال– وهي أن تكلفة الحرب التي يخوضها الكيان أمام حماس في قطاع غزة، ستبلغ 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).وذكرت الصحيفة أن تقدير التكاليف التي تعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، يستند على احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وعلى أساس العودة السريعة لنحو 350 ألفا من أفراده جندوا في قوات الاحتياط للعمل قريبا.وأضافت "كالكاليست" أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا (255 مليون دولار)، وتكلفة الخسائر على صعيد الإيرادات ستتراوح بين 40 مليارا و60 مليار شيكل أخرى، بالإضافة إلى أن الاحتلال سيدفع بين 17 مليارا إلى 20 مليار شيكل على شكل تعويضات للشركات، وكذلك بين 10 مليارات إلى 20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.كل هذه الخسائر، وثبات المقاومة والشعب الفلسطيني، تتوج اليوم بأن الصراع العربي الإسرائيلي الذي يتبلور في غزة حربا وعدوانا شنيعا ومقاومة باسلة تواجهه، مختلف عن كل مرة، لأنه يكشف بأن هذا المغتصب يريد تصفية القضية وتهجير أهل غزة وعرب 1948 إلى دول أخرى، لكنه أثبت فشله بتحقيق هذا الهدف، بحيث اضطر مرغما على التراجع عنه رسميا، بعد أن رفضته دول العالم، وأفشله ثبات الفلسطينيين على أرضهم.