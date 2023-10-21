استهداف المصالح الأميركية في المنطقة.. هل تشعل إيران حربا في الجبهة الشمالية؟

محمد الكيالي

اضافة اعلان

عمان – أثارت التقارير المنشورة مؤخرا، عن استهداف فصائل مسلحة مدعومة من طهران للمصالح الأميركية في المنطقة، بدءا من قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق وصولا إلى قاعدة التنف في سورية، تساؤلات حول فتح الجبهة الشمالية للاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع رقعة العمليات ضد واشنطن ومصالحها في المنطقة.وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاستراتيجي د. منذر الحوارات في تصريح لـ"الغد"، أن الجبهة الشمالية في وارد أن تفتح الآن، فإيران باتت تدرك بأن معركة غزة، ليست معركتها الرئيسة، بل أن معركتها تكمن في مصالحها التي ستتضرر في المنقطة، وبالتالي فهذه المعركة ستكون معركتها، إذ من "الصحيح أن حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، واحدة من الحركات التي تقف طهران إلى جانبها في أي مواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي، لكنها تبقى - أي حماس، ليست فصيلا إيرانيا بالمعنى الإستراتيجي".وأوضح الحوارات، بأن قطاع غزة بالنسبة لإيران، ليس هدفا استراتيجيا، كما أن إيران لا تضع نصب عينيها تحرير فلسطين أو القطاع، لكن هذه المعركة بالنسبة لها، هي أداة استراتيجية تستخدمها في التوسع في المنطقة وبذلك يتطلب منها أن تشارك في هذه المعركة، كي تستحوذ على قلوب العرب، وتظهر شراكتها مع المقاومة الفلسطينية.وأكد الحوارات، أن إيران ترسل رسائل تفيد بأنها قد تضرب الأهداف الأميركية، لكن بشرط ألا تتعرض مصالحها للخطر، لافتا الى "أن إيران لن تدخل الحرب حتى هذه اللحظة، ولا أعلم إن جدت أمور مستقبلا هل ستدخلها أم لا، كما لا نعلم إن أراد الاحتلال الإسرائيلي إدخال حزب الله والمنظمات التابعة لإيران في المعركة".وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي متحفظ بشأن تنفيذ حرب كاملة في المنطقة، وهو في موضع تساؤل: هل ستكون الولايات المتحدة الأميركية بجانبه في حال خاضها؟.وعن العمليات التي تحدث في العراق وسورية من جماعات تسندها إيران، أكد الحوارات، أن هذه العمليات مجرد رسائل تريد أن تقول لأميركا وللاحتلال الاسرائيلي، بأن إيران موجودة، لكن الهدف من هذه الرسائل ليس غزة، أو الفلسطينيين.وأوضح، أن ما جرى في القواعد الأميركية في الشمال السورية، هو بسبب إبطال توجه واشنطن نحو إنشاء تحالف هناك، يقطع الطريق على إيران في الاستحواذ على أكبر مساحة في سورية، معتبرا بأن ذلك، خطر استراتيجي تواجهه إيران.وأكد الحوارات، أن الولايات المتحدة بدأت بإقناع العشائر السنية في الشمال السوري بإنشاء قوات سنية، للسيطرة على الطريق التي تستخدمه طهران لتزويد أذرعها بالسلاح، وبالتالي منع إيران من استخدامه.بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إنه على الرغم من قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والاشتباكات التي تدور في بغداد والعراق، ما تزال الأمور تحت السيطرة، وهي من النوع المحسوب، إن جاز التعبير.وأوضح شنيكات، في حديثه لـ"الغد" إن "القصف على المنشآت الأميركية، كان محدودا، ولم يكن بقصد التدمير، بل بقصد إيصال رسالة غضب من موقف الولايات المتحدة جهة إيران".واعتبر أنه من الصعب التكهن باستمرار الهجمات، أو اندلاع حرب في الجنوب اللبناني لأمر بسيط، وهو ما قد ينجم عنه خطأ في الحسابات لدى إيران أو الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.وأضاف "حتى هذه اللحظات، تبقى الهجمات من الجنوب اللبناني، بمنزلة عمليات محدودة، وفي نطاق مناطق محدود، وليست عمليات على نطاق واسع، يشمل كل جبهة الاحتلال او جزءا كبيرا منها، بل إنها هجمات تقتصر على قرى تحاذي الجنوب اللبناني، وتكتفي الهجمات بالردود المحدودة أيضا، ولا تذهب نحو إشعال فتيل حرب".وقال شنيكات، "من الواضح جدا، أن الكيان الصهيوني، لا يسعى لفتح الجبهة الشمالية، فاهتماماته حاليا تصب في القضاء على حماس بشكل أساسي، وهو لا يريد الدخول في حرب مع حزب الله".ولفت، إلى أن العدو الصهيوني يكتفي بالرد على هجمات حزب الله، وإيقاع الخسائر فيه، مع احتمالية كبيرة في أن يرغب الحزب والفصائل الفلسطينية في لبنان بالدخول في عملية عسكرية، لتخفيف الضغط على "حماس".من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، إن "استهداف المصالح الأميركية في المنطقة، هو بمنزلة رسائل إيرانية لواشنطن"، مبينا "نتكلم عن رسائل لا ترتقي بأن تكون مواجهة مباشرة، ولا ترقى لان تكون احتكاكا مباشرا بين الولايات المتحدة وإيران عبر أذرعها في اليمن أو لبنان أو سورية او العراق".واعتبر الماضي، أن هناك تقييما سياسيا وإستراتيجيا لإيران، يفيد بأن دخول المعركة سيكون مكلفا جدا عليها وعلى حلفائها في المنطقة، مؤكدا أنه "برغم كل الضغوطات الشعبية التي تمارس على حزب الله للدخول في هذه الحرب، فاعتقد بأن إيران لن تتدخل، وحتى إن كان هناك غزو بري لغزة"، لافتا إلى أن حزب الله وإيران سيكونان في موقف حرج، إن شاركا في الحرب أو لم يشاركا فيها، فإذا شاركت إيران فيها، سيقوم الاحتلال الإسرائيلي والبوارج الأميركية، بأعمال تسعى لاجتثاث حزب الله من الجنوب اللبناني.وقال الماضي، "اذا لم تشارك إيران في الحرب، فإن حزب الله وهو الأداة الرئيسية لطهران في المنطقة، سيكون أمام خيارين؛ الأول : رفع كامل لغطاء الدعم العربي عن حزب الله، وسينكشف لكل الأمة الإسلامية، وسيكون هناك تقييم للموقف الإيراني عبر الحزب، بأن موقفه كاذب في زعمه الدفاع عن أي مصالح عربية".واعتبر أن هناك مخاوفا إيرانية، تكمن في أنه إذا استطاع الاحتلال الإسرائيلي إنهاء وجود "حماس" ككيان سياسي وليس كفكرة، فستكون هناك مشكلة كبيرة جدا، وهي ترشيح حزب الله ليغدوا هدفا جديدا للاحتلال الإسرائيلي، في مسعى من الاحتلال لأن يحمي الجبهة الشمالية ويحيد جنوب لبنان.وأضاف الماضي، "يمكن بقاء هذه الاعتداءات وما تحمله من رسائل من وقت لآخر، لكنها لن ترقى إلى مواجهة مباشرة، او استهداف لمصالح سياسية واقتصادية وعسكرية حقيقية بين هذه الأطراف"، مبينا أن إيران لديها القدرة على التجييش ضد المصالح الأميركية في مناطق أخرى.