استيعاب مليون شاب وشابة بسوق العمل أكبر تحد أمام الاقتصاد الأردني

سماح بيبرس

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عمان– اعتبرت دراسة حديثة أعدّتها العين الدكتورة عبلة عماوي، الأمين العام السابقة للمجلس الأعلى للسكان، والخبيرة الدولية، حول مدى قدرة رؤية التحديث الاقتصادي(2023 - 2033) على زيادة المشاركة الاقتصاديّة للمرأة الأردنيّة، التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الاردني خلال العقد المقبل.وأكدت الدراسة أنّ زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، يجب أن تكون ضمن نهج شامل ومستدام، مبني ليس فقط على اتخاذ إجراءات متعددة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بل بإحداث تغيير جذري بمنهجية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتمييز بين الجنسين.وقدّمت الدكتورة عماوي في الدراسة مقترحاً لمجموعة من التوقعات، تحدّد من خلالها حجم فرص العمل التي يجب أن يوفرها كل قطاع سنوياً لتحقيق أهداف الرؤية (2033-2023)، مع الإشارة إلى أنّه تمّ تطوير هذه التوقعات بالاعتماد على منهجيّة "تحليل اتجاهات التفاوتات بين الجنسين المتعلقة بالعمالة، واستخدام النماذج الإحصائية".وجاء في الدراسة أنّه في الوقت الذي وضعت فيه رؤية التحديث هدف استحداث 1,034 مليون فرصة عمل بحلول عام 2033، إلّا أنّ "التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الأردني هو استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة سيدخلون سوق العمل خلال العقد المقبل" مضيفة أنّ الرؤية تضمنت توزيع هذه الفرص على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أنها "لم تشمل على نسب فرص العمل التي يجب خلقها سنوياً في القطاعات الاقتصادية، كما لم يتم شمول توقعات للقطاعات الواعدة لتشغيل الإناث، ونسب التشغيل المحتملة بكل قطاع، والمنهجية التي يمكن استخدامها لتحديد ذلك".وبيّنت أنّه بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه الأردن خلال العقود الماضية في جانب المساواة في التعليم بين الذكور والإناث، إلا أنه لم يتمكن من ترجمة هذه المكاسب في رأس المال البشري إلى مشاركة متساوية للمرأة في الحياة العامة. والتحدي الأَخطر يَكمُن فيما يعرف باسم "مُفارقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فَعَلى الرَّغم من أنَّ النساء مُتَعلّمات تعليماً عالياً، فإنَّ لديهنَّ واحداً من أدنى مُعدّلات المُشاركة في القِوى العامِلة على الصعيد العالمي،وتذكر الدراسة أنّ تصنيف الأردن كان بمرتبة 145 من أصل 146 في مؤشر معدّل المشاركة في القوى العاملة حسب تَقرير الفَجوة بين الجنسين لمنتدى الاقتصاد العالمي لعام 2022.وتؤكد على أنّه كلما زاد المستوى التعليمي في المملكة زادت نِسَب البطالة بين الإناث، فهناك 79.8 ٪ من الإناث اللّواتي أعمارهنَّ 15 سنة فأكثر الحاصِلات على درجة البكالوريوس أو أعلى عاطلات عن العمل، مقابل 27.7 ٪ للرجال بحسب نتائج مسح قوة العمل للعام 2022.ولوضع التوقعات للتوزيع النسبي لفرص العمل التي يجب استحداثها بالقطاعات الاقتصادية المختلفة للوصول إلى مليون فرصة عمل خلال الأعوام 2033-2023، تم الرجوع في الدراسة إلى النسب المنشورة في مسح قوة العمل 2022 للمشتغلين الأردنيين على مستوى الجنس وذلك حسب كل قطاع كما هو بالرؤية، واحتساب نسبة كل من الذكور والإناث الأردنيين المشتغلين في كل قطاع (مجموع نسب المشاركة للذكور والإناث لكل قطاع يساوي %100 ). وتم استخراج عدد الذكور والإناث الأردنيين الذين يجب تشغيلهم (بضرب النسب المنشورة في مسح قوة العمل 2022 للمشتغلين الأردنيين على مستوى الجنس وذلك حسب كل قطاع في العدد المستهدف للتشغيل بكل قطاع في الرؤية).ودلت النتائج على أنه من 1,034,000 فرصة عمل متوقع استحداثها، تكون حصة الذكور 836,232 وظيفة وحصة الإناث 197,768 وظيفة، وبنسبة 81 % للذكور مقابل 19 % للإناث على مستوى مجموع كافة القطاعات لعام 2033. ليصبح إجمالي عدد الإناث الأردنيات المشتغلات 462,876 في عام 2033 (جمع الإناث المشتغلات في مسح قوة العمل لعام 2022 (265,108) والعدد المتوقع من بيانات الرؤية الاقتصادية لعام 2033 (197,768).ويتوقع أن تصل نسبة الإناث المشتغلات حتى عام 2033 حوالي 14.6 %، مقارنة ب9.6 % مشتغلات بعام 2022، أي ستساهم الرؤية حسب السيناريوهات هنا إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية فقط بنسبة 4.9 % وليس المضاعفة المستهدفة.وعلى سبيل المثال تذكر عماوي أنّه من 76 ألف وظيفة مستهدفة بالرؤية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجب استحداث 55,720 وظيفة للذكور مقابل 20,280 وظيفة للإناث خلال الأعوام 2023-2033، وبقطاع الصناعات التحويلية يجب استحداث 197,509 وظيفة للذكور مقابل 31,491 وظيفة للإناث (229 ألف وظيفة مستهدفة). وبقطاع التعليم يجب استحداث 35,945 وظيفة للذكور مقابل 54,055 وظيفة للإناث للوصول إلى الهدف المنشود بالرؤية للقطاع (90,000 وظيفة مستهدفة).ولاحتساب نسبة وعدد الإناث ضمن قوة العمل للأعوام 2023-2033 لفرص العمل السنوية الواجب تحقيقها لمضاعفة مشاركة الإناث بسوق العمل، تم إعداد السيناريوهات الاقتصادية بالرجوع إلى نتائج الإسقاطات السكانية الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة وذلك باعتماد السيناريو المتوسط للسنوات 2015-2033 للاستفادة منها في احتساب نسبة قوة عمل الإناث (مشتغل، متعطل) من خلال الاعتماد على نسبة الإناث المشتغلات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر في مسح قوة العمل - التقرير الرئيسي لعام 2021. ولتسهيل الاحتساب تم وضع سيناريو اقتصادي أن تزداد نسبة الإناث الداخلات إلى سوق العمل خلال الفترة 2022-2025 بنسبة 30 %، وخلال الفترة 2029-2026 بنسبة 30 %، وخلال الفترة 2033-3030 بنسبة 40 % للوصول إلى نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث من نسبتها بعام 2021 إلى ضعف هذه النسبة بعام 2033 (كما هو مقترح برؤية التحديث الاقتصادي).فعلى سبيل المثال، تم تقدير نسبة الإناث ضمن قوة العمل (مشتغلات + متعطلات) بعام 2025 بإفتراض الزيادة التدريجية بنسب المشاركة الاقتصادية للإناث بنسبة 30 % خلال الفترة 2022-2025، وتبين أن نسبة قوة العمل للإناث ستصل إلى 18.2 % بعام 2025 تشمل 12.6 % مشتغلات و 5.6 % متعطلات (مقارنة ب9.7 % مشتغلات و4.3 % متعطلات بعام 2021). وبالإضافة إلى ذلك تم احتساب عدد الإناث اللاتي هن ضمن قوة العمل لعام 2025 المقدرة ب 492,724 مقارنة بعددهن البالغ 371,662 لعام 2021 حسب مسح قوة العمل (التقرير الرئيسي 2021).ولاختيار القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ممكن أن تجتذب المزيد من الإناث، تمّ الاعتماد على 6 معايير هي: التوزيع النسبي للمشتغلين والمشتغلات حسب الجنس والنشاط الاقتصادي ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، نسبة المشتغلات حسب النشاط الاقتصادي من نسبة المشتغلين الإجمالي الكلي بالقطاع، فجوة الأجور الشهرية بين الجنسين حسب النشاط الاقتصادي، نسب الخريجين والخريجات في التخصصات المختلفة، التوزيع النسبي للأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر وحصلوا على عمل جديد حسب النشاط الاقتصادي والجنس، والقطاعات التي تساهم مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل المستهدفة برؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033). وكانت القطاعات الواعدة (التعليم، أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، الصناعات التحويلية، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة)، والتي تشكل حالياً ما نسبته 82.4 % من المجموع الكلّي للإناث المُشتَغِلات، وتم اقتراح ضافة أنشطة الخدمات اللوجستية، أنشطة المالية والتأمين، خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية كقطاعات واعدة جديدة ممكن استهدافها.من التحليل السابق تبين تحديد القطاعات التي تلعب دورا غير متناسب في تشغيل النساء إذ تتركز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية العاملة فقط في ثلاثة قطاعات رئيسة، إذ شكلت ما نسبته 68.9 % من المجموع الكلي للإناث المشتغلات (التعليم، الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، والإدارة العامة). وكانت الفجوة النوعية في متوسط الأجور بين الذكور والإناث في القطاع العام عام 2019 (13.2 %)، و18 % في القطاع الخاص.ولزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، يجب أن يكون النهج شاملاً ومستدامًا، ويتطلب الأمر ليس فقط اتخاذ إجراءات متعددة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولكن أخذ القرار بإحداث تغيير جذري بمنهجية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتمييز بين الجنسين وبالتعامل مع تمكين المرأة سواء بالتشريعات أو الإجراءات أو بفرض التمييز الإيجابي لمرحلة مؤقتة بجميع مناحي العمل، ومنها إصدار قوانين وسياسات تدعم حقوق المرأة وتحميها من التمييز في مجال العمل، وتوفير فرص تعليم عالية الجودة ومتساوية للفتيات والنساء، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتوفير دعم للمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير حضانات للأطفال، والمرونة في أوقات العمل، وتشجيع أنماط عمل مرنة مثل العمل عن بُعد، ومواصلات آمنة. وتقديم دعم للمشاريع الريادية التي تقودها النساء، مثل توفير الإقراض الميسّر والمشورة الفنية وتعزيز التوعية حول أهمية دور المرأة في الاقتصاد وقيمتها المضافة، وتشجيع المجتمع على دعم مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة في جميع جوانب الحياة بالعمل الجاد على تغيير الصور النمطية بالمناهج والمعاملات والإجراءات.وتوضح النظريات حول مستقبل العمل أن مجالات النمو مثل الذكاء الاصطناعي التي نتوقع أن تهيمن على القطاعات الاقتصادية والتجارية تعني أنه يجب إعادة هيكلة هياكل الأعمال والتعليم والموارد البشرية والسياسة العامة للإستجابة لهذا النمو المستقبلي. مع أخذ ذلك في الاعتبار، توفر التوقعات هنا خريطة طريق تبسط تحقيق أهداف الحكومة بما يتماشى مع مستقبل العمل في الأردن بناءً على واقع الموارد الاقتصادية والبشرية الحالي، ونقاط القوة والضعف في سوق العمل والاقتصاد، وديناميكياته.