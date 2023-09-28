اعتماد "الحسين للسرطان" كمركز رئيسي لمكافحة وعلاج السرطان والتدريب والأبحاث في المنطقة

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فيينا- وقع مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممثلة بمديرها العام السيد (رفائيل غروسي) باعتماد مركز الحسين للسرطان كمركز رئيسي في المنطقة في مكافحة وعلاج السرطان والتدريب وتفعيل الكفاءات والبحث العلمي. وتم توقيع الاتفاقية أثناء انعقاد الدورة (67) من المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في مركز فيينا الدولي، تحت شعار " تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية"، حيث انطلقت اعماله في 25 من أيلول بحضور نخبة من مندوبي الدول الأعضاء في الوكالة والبالغ عددهم (177) دولة. وتستمر اعمال المؤتمر حتى 29 من الشهر الحالي.وصرح منصور بأن:" هذا الاعتماد الكبير هو اعترافٌ دوليٌ آخر يشير إلى المنزلة الرفيعة التي يتبوأها مركز الحسين للسرطان في مصاف مراكز علاج السرطان المتقدمة في العالم، وبالدور القيادي والمركزي الذي يؤديه في مكافحة وعلاج السرطان في المنطقة".وقال بأن منح مركز الحسين للسرطان هذا الاعتماد يأتي لتفعيل دور الطب الإشعاعي في مكافحة السرطان عالمياً من خلال مبادرة " شعاع الأمل" التي تقودها الوكالة وهيئة الأمم المتحدة.وأوضح منصور بأن اتفاقية التعاون هذه باعتماد الحسين للسرطان كمركز رئيسي في المنطقة لتحسين خدمات علاج السرطان ونقل المعرفة وتدريب الكوادر الطبية وتشجيع ودعم الأبحاث، هي استمرارية لرؤيا المركز في التطوير للارتقاء بالعلاج والخدمات المقدمة للمرضى الأردنيين والعرب والتوسع من أجل العمل على استقبال أكبر عد منهم تماشياً مع ارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان.من جهة أخرى شكر منصور رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ورئيس الوفد الأردني المشارك في المؤتمر وعلى وجه الخصوص معالي الدكتور خالد طوقان على ترشيحه مركز الحسين للسرطان لنيل هذا الشرف، وأثنى على دعم وجهود كل من السفير الأردني في فيينا السيد ليث أبو الفول والسيدة رنا أبدة مستشارة ونائبة رئيس البعثة في سفارة الأردن في فيين