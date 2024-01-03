اغتيال العاروري.. جنون الكيان بالبحث عن نصر يبقي المنطقة تحت خطر الاشتعال

محمد سمور الرنتيسي

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عمان - لم يكن مستغربا اغتيال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية - حماس، صالح العاروري عن طريق طيران الاحتلال الصهيوني، ذلك أن قادة الكيان الصهيوني المحتل، سبق وأن أعلنوا في الفترات الماضية، عن أوامر لملاحقة قادة حماس في الداخل والخارج لاغتيالهم، فضلا عن أن الأمر حدث بالفعل في مرات سابقة، كاغتيال مؤسس الحركة أحمد ياسين، ومن بعده عبد العزيز الرنتيسي وغيرهما.لكن اللافت، هو حدوث عملية اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت، وهي عقر دار حزب الله، ما يعد اختراقا أمنيا كبيرا، ودفعا باتجاه إشعال المنطقة بنيران إسرائيلية تمتد من غزة إلى الضفة الغربية إلى الجنوب اللبناني وحتى العمق السوري، وذلك في ظل بحث إسرائيلي عن انتصار يجري تسويقه الى الرأي العام في الكيان، تحت وطأة العجز والإخفاق في تحقيق هدف من الأهداف المعلنة للحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد مرور نحو 3 أشهر على بدئها.وبشأن سيناريوهات ما بعد اغتيال العاروري، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات لـ"الغد"، إن "الاحتلال ذاهب للتصعيد وليس للتهدئة، برغم أنه في بعض الأحيان يظهر عكس ذلك، لكنه يبحث عن أي نصر، وينظر إلى اغتيال العاروري بوصفه صيدا ثمينا، ليقول للرأي العام إن العملية العسكرية مستمرة وتستهدف كل قيادات حماس".وتطرق شنيكات، إلى تركيبة حكومة الاحتلال، قائلا إنها "من اليمين المتطرف ومؤدلجة تبحث عن تصعيد، وليس في واردها أي تهدئة، خصوصا مع الحديث أيضا عن تهجير الغزيين بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة".واعتبر أن هذا الاغتيال "يضع حزب الله أمام اختبار حقيقي، وأنه إذا لم يرد على العملية كما حدث سابقا عند اغتيال قائده البارز عماد مغنية، أو الأسير المحرر سمير القنطار، أو القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن إمدادات السلاح للحزب رضى موسوي، فإن ذلك يعني تسليمه بقواعد اشتباك جديدة يفرضها الكيان، ما يؤثر على مصداقيته ومكانته".وقواعد الاشتباك الجديدة، قد تمتد وفق شنيكات، لتطال قيادات من حزب الله نفسه وفصائل أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يعيد لبنان إلى "الاغتيالات في الثمانينيات والتسعينيات"، ومتطرقا كذلك إلى أن "معظم العمليات التي تستهدف قادة حزب الله كانت خارج لبنان، لكن هذه المرة ليس في لبنان فقط بل في عقر داره بالضاحية الجنوبية".وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت سياسة الاغتيالات الصهيونية، تُضعف المقاومة أو تهزها، أكد شنيكات أن التجربة التاريخية للمقاومة ومنها حماس، تثبت بأنها تعود بعد أي عملية اغتيال أقوى مما كانت عليه في السابق، لافتا إلى اغتيال قيادات عسكرية وسياسية في حماس، دون أن يؤثر ذلك سلبا على قوتها وصمودها.ورأى أن اغتيال العاروري يتيح لحماس، وضع شروط جديدة إذا ما جرى المضي بصفقة تبادل أسرى جديدة، لافتا إلى أن الاستحقاقات ستتغير بعد عملية الاغتيال، وسترفع حماس الكلفة على الاحتلال في أي صفقة.من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد المصالحة، أن "سياسة الاغتيالات واحدة من الأدوات الإجرامية التى يتبعها الكيان منذ عقود ضد العديد من الشخصيات الفلسطينية في المقاومة أو المنظمات الفلسطينية المختلفة، حيث يرى الكيان أن كلفة هكذا جريمة ليست عالية باستخدام الطائرات المسيرة أو من قبل بعض العملاء المرتبطين بالموساد".وأشار المصالحة خلال حديثه لـ"الغد"، إلى أن "رئيس وزراء الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو، كان ألمح أكثر من مرة إلى نية الكيان بالقيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، فيما يتوقع بأن ترد المقاومة في فلسطين أو لبنان".ومن وجهة نظره، فإن "تلك الجريمة النكراء، تمت بعلم الإدارة الأميركية والرئيس بايدن قبيل وقوعها"، لافتا إلى أن اغتيال العاروري، يعتبر بالنسبة للكيان ولنتنياهو، إنجازا بعد أن استعصى عليه وعلى جيشه تحقيق انتصارات، وتنفيذ الأهداف التي يكرر ذكرها بين حين وآخر منذ انطلاق العدوان البربري على غزة، فهو في حالة عجز تام عن تحقيق أي من أهدافه، والكيان يتجه لمثل هذه الأعمال لتسجل انتصارات وهمية على المقاومة، بعيدا عن المعارك الميدانية المباشرة بين أبطال المقاومة وجنودها الجبناء".أما المحلل السياسي د. محمد القطاطشة، فيرى أن "الكيان لا يجد ما يردعه في ظل حرص نتنياهو على توسيع دائرة الصراع، سعيا لبقائه على رأس حكومته في الحكومة"، فتقوم بما يفتح الباب واسعا لاشتعال جبهات عدة منها العراق واليمن.وقلل القطاطشة، من أهمية الموقف والدور الأميركي تجاه السلوك الصهيوني في المنطقة على الأقل خلال هذه الفترة التي قال إنه وفي علم السياسة، يوصف البيت الأبيض فيها بـ"البطة العرجاء"، موضحا أنها "فترة تسبق انتخابات الرئاسة الأميركية، ولا يتم فيها اتخاذ قرارات مهمة سلبا أو إيجابا".واستبعد أن يكون إرجاء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الكيان والتي كانت مقررة اليوم، مرتبطا باغتيال العاروري، لافتا إلى أن دعم واشنطن للكيان سيستمر ولن تستطيع الولايات المتحدة كبح جماحه فيما يتعلق بإدارته للصراع.وبشأن حزب الله، اعتبر القطاطشة أن حدوث اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت، مؤشر كبير ورسالة ردع للكيان موجهة لحزب الله وتضعه على المحك، فيما سيبدو الردع وقد تحقق بالفعل ما لم يرد الحزب على الحادثة، وينفذ تهديدات كان أطلقها أمين عام الحزب حسن نصر الله بشأن أي محاولة اغتيال داخل لبنان.