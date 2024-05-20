 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

افتتاح أول مسجد يعمل بالمنظومة الذكية بالاردن

1716224315413
جانب من الافتتاح
عمان- دشن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، أول مسجد يعمل بالمنظومة الذكية لخدمة المساجد في المملكة وهو مسجد "مكية خميس" بمنطقة طبربور في العاصمة عمّان ضمن مشروع المنظومة الذكية لخدمة المساجد.اضافة اعلان
وقال الخلايلة خلال افتتاحه للمسجد، إن تجربة المنظومة الذكية لخدمة المساجد سيتم تعميمها لتشمل كافة مساجد المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة خدماتها تحقيقاً للرؤى والتوجهات الملكية السامية.
وأضاف، أن مشروع المنظومة الذكية لخدمة المساجد، مشروع ريادي نحو مجتمع مستدام، يساهم في استخدام الأنظمة الإلكترونية في ترشيد النفقات وسهولة التحكم بجميع مكونات المسجد وإتاحة مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والإبلاغ عنه آلياً بإصدار التنبيهات، مُشيرًا إلى أن ضبط توقيت الأذان ومراعاة فرق التوقيت وكذلك ضبط أداء أنظمة الإضاءة والتكييف وفتح وإغلاق أبواب المسجد سيكون إلكترونيًا.
وبين إمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك، وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يتصل لاسلكياً بالمسجد.
وأشار إلى أنَّ عمارة المساجد تنقسم إلى نوعين الأولى عمارة مادية تكون من خلال البناء والصيانة والترميم، والثانية عمارة ماديّة تقوم على قراءة القرآن الكريم وتلاوته وتجويده والدعاء والصلاة وحلقات الذكر، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى التي أقدم عليها النبي الكريم عند الهجرة إلى المدينة المنورة بناء المسجد لدوره في بناء الإنسان والأمة.
من جانبه بيّن مستشار الوزير لشؤون التطوير والابتكار، رئيس فريق التغيير الدكتور مراد نواف الرفاعي، المراحل التي مر بها المشروع ابتداءً من إطلاق الفكرة وصولاً إلى تنفيذه وظهور نتائجه، مشيرًا إلى أن المرافق الكثيرة في المسجد التي تشمل وجود مصلى للنساء وصالة رياضية وداراً للقرآن الكريم شكلت بيئة نموذجية لاختبار التجربة وقياس أثرها.
وقال الرفاعي، إن نموذج المسجد الذي يعمل بالمنظومة الذكية يعزز قيم الحوكمة واستشراف المستقبل والتميّز من خلال توظيف منظومة متكاملة من الأجهزة عبر التقنية الحديثة والبرمجيات المتطورة تُمكّن الوزارة من الإدارة الفاعلة لجميع المساجد، مشيرًا إلى مشروع الخزنة الذكية التي تسمح بالولوج إليها لثلاثة أشخاص فقط وهم إمام المسجد ورئيس اللجنة وأمين الصندوق تطبيقاً للتعليمات ولمبدأ الشفافية والنزاهة.
وحضر حفل التدشين عدد من مدراء مديريات الأوقاف وأهالي منطقة طبربور.
--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السلطان هيثم بن طارق - (أرشيفية)

زيارة سلطان عُمان إلى الأردن تعكس التناغم في الرؤى السياسية بين البلدين

منذ20 ساعة
مبنى وزارة التربية والتعليم-(ارشيفية)

"التربية": استمرار التسجيل برياض الأطفال الحكومية لنهاية الشهر

منذ20 ساعة
مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

"الأطباء" تبلغ "الصحة" بمقترحاتها حول نظام "البصمة".. وتدعو لاجتماع عاجل

منذ20 ساعة
وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين خلال رعايته إطلاق برنامج لقناة "سي إن بي سي" أمس - (بترا)

المبيضين: تقدم الأردن بتصنيف "موديز" يستقطب المستثمرين

منذ20 ساعة
الجامعة الأردنية

48286 مقترعا في "الأردنية" ينتخبون اتحاد طلبتهم اليوم

منذ20 ساعة
Untitled-1

توترات المنطقة تفرض تحديات كبيرة على قطاع المياه في الأردن

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اغتيال سياسي تتجنب إيران إعلانه

ماهر أبو طير |اليوم

ضبابية "الضمان".. العامل ضحية!

محمود خطاطبة |اليوم

لنحافظ على ما تبقى لدينا من معايير العمل

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق الطاقة المتجددة

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي.. تسويق واقعي

سميح المعايطة |اليوم

نقاط حول "دمج التعليم"

د.خليف الخوالدة |اليوم

الأمل الواهم بفائدة الانقسام في "إسرائيل"

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات | منذ4 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات | منذ22 ساعة
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات | منذ22 ساعة
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات |19 أيار 2024
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات |19 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
هوس التصوير

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!
 