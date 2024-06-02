"اكتوارية تقاعد الأطباء": الوضع "غير مستقر".. ومطلوب إجراءات عاجلة

محمد الكيالي

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عمان – كشفت نتائج الدراسة الاكتوارية التي نفذتها نقابة الأطباء، أن الأداء المالي لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في النقابة على المدى القصير والمتوسط والطويل "غير مستقر".وأشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى مراجعة واتخاذ إجراءات "صعبة جدا وفورية" لضمان قدرة الصندوق على الالتزام بالمنافع التي وجد لأدائها.ومن الناحية المالية، فإن استقرار الصندوق يتطلب العمل على جانبي النفقات والإيرادات على حد السواء، في حين أكدت الدراسة أن النقابة مضطرة للنظر في مصادر دخل الصندوق واستحداث مصادر في قيمة المنافع التي يقدمها، كما عليها أيضا النظر في مصادر دخل إضافية فضلا عن أدوات تحصيل الاشتراكات والإيرادات الأخرى.وهدفت الدراسة الاكتوارية إلى تقييم الملاءة المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لنقابة الأطباء ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المساهمين على المدى المتوسط والطويل.وجاء التحليل الاكتواري مستندا إلى تقييم الوضع الحالي لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي كما هو بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022، وتقييم الوضع المستقبلي للصندوق حتى عام 2072 مع تقييم مدى كفاية الأقساط المقتطعة لغايات الرواتب التقاعدية.ولغايات بناء فرضية عن المدة التي يقوم الطبيب بالمساهمة فيها (سداد الاشتراكات الشهرية) من تاريخ انتسابه للنقابة حتى حصوله على الراتب التقاعدي (كثافة الاشتراكات)، تم تحليل بيانات المتقاعدين والرواتب التقاعدية التي يتقاضونها، حيث أظهرت البيانات أن نسبة كثافة الاشتراكات التي يؤديها الأطباء لغايات حصولهم على الراتب التقاعدي تساوي 83 % بالمعدل.وفي معرض توقعاته عن أعداد المنتسبين الجدد في الصندوق، أشار مجلس النقابة إلى توقعاته بانتساب ما يقرب من 4000 منتسب جديد لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وذلك في ضوء وجود ما يقارب 40 ألف طبيب على مقاعد الدراسة، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي.وأنتج النموذج الاكتواري توقعات بأن يصل عدد المساهمين في الصندوق البالغ عددهم عام 2022 أكثر من 15700 مشترك إلى أكثر من 165 ألف طبيب وطبيبة في عام 2072.وقالت الدراسة إن مقابل هذه الزيادة في أعداد المشتركين، يُتوقع أن يصل عدد المتقاعدين في العام 2072 نحو 7300 متقاعد مقابل 3335 متقاعدا حاليا.وعلى الرغم من توقع تحسن الوضع المالي للصندوق نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المساهمين، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات من العوائد التقاعدية، إلا أنه وعلى المدى الطويل، سيواجه الصندوق عجزا كبيرا نتيجة وصول المساهمين حاليا إلى سن التقاعد، وبأعداد كبيرة، ما يرفع قيمة الرواتب التقاعدية التي سيلتزم بها الصندوق مقابل قيمة الإيرادات.وتتوقع الدراسة أن يستمر عجز الصندوق عن سداد التزاماته الشهرية تجاه المنتسبين حتى العام 2031، باستخدام عوائد الاشتراكات فقط، ليبدأ بعدها بالتحسن تدريجيا نتيجة للزيادة المطردة في أعداد المساهمين مقارنة بالمتقاعدين وصولا إلى نهاية عام 2066 والذي يتوقع أن تعود فيه فاتورة الرواتب التقاعدية للزيادة بشكل كبير جدا نتيجة لاستحقاق المساهمين الجدد – المساهمين بالنظام خلال الأعوام العشرة المقبلة - ليعود الصندوق لحالة العجز المالي مرة أخرى حتى نهاية فترة التوقع عام 2072.وكشفت عن أنه في حال تصفية الصندوق، يتم احتساب كافة المبالغ التي أداها الطبيب طوال فترة مساهمته بالقيمة الحالية للنقد، كما يتم احتساب القيمة الحالية للرواتب التقاعدية ليتم على أساسها حصر ملكية كل طبيب (كأسهم) من موجودات الصندوق من أراض ونقد وغيرها ليحصل كل طبيب على حصته خلال عملية التصفية.وحول قيمة الاشتراك الشهري اللازم دفعه من قبل الطبيب للحصول على راتب تقاعدي 120 دينارا، أكدت الدراسة أن القيمة هي 34 دينارا شهريا.واقترحت الدراسة الاكتوارية رفع سن التقاعد إلى 70 عاما، حيث إن نقطة التعادل الأولى (الإيرادات مقابل المصروفات) ستتحقق عام 2066 ليعود العجز مجددا.واقترحت إقرار صرف راتب تقاعدي لا يقل عن 50 % من أصل الراتب مع الإبقاء على صرفه كاملا للورثة، بحيث تتحقق نقطة التعادل الأولى إذا استمر العجز لغاية 2026 ومن ثم سيستمر التحسن في الصندوق حتى نهاية فترة الدراسة عام 2072.كما قدمت الدراسة مقترحا برفع قيمة الاشتراك بقيمة 20 % تراكميا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع الأثر الإيجابي لتوفير ما قيمته 3 ملايين دينار كعائدات ما يسمى الصندوق التعاوني بعد إقراره والعمل به اعتبارا من 2025 ولمدة 5 سنوات مقبلة.وقال رئيس جمعية الأطباء الرواد الدكتور نعيم أبو نبعة إنه ولغايات إنقاذ الصندوق، يجب العمل بنظام الصندوق التعاوني والتكافل وتطبيق القانون.ودعا أبو نبعة في تصريح لـ"الغد"، رئيس الوزراء ووزير الصحة إلى تطبيق القانون؛ لأنه قانون شأنه شأن القوانين الأردنية الأخرى، وموشح بالإرادة الملكية السامية، ومنشور في الجريدة الرسمية.ولفت إلى أن الصندوق يمتلك أصولا من أراض وعقارات بقيمة 70 مليون دينار، مؤكدا أن من الضروري التفكير خارج الصندوق في كيفية تحصيل إيرادات إضافية.يُذكر أن صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في نقابة الأطباء نشأ بموجب نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء الصادر بموجب الفقرة ب من المادة 18 من قانون النقابة رقم 13 لسنة 1972.ويهدف إلى تأمين دفع رواتب تقاعدية للطبيب أو عائلته، وتأمين الضمان الاجتماعي للطبيب أو عائلته في حالة عجزه عن العمل.وقررت نقابة الأطباء مناقشة الدراسة الاكتوارية وأوضاع الصندوق من خلال اجتماع للهيئة العامة الاستثنائي في 5 يوليو (تموز) المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون الاجتماع الثاني في 12 من الشهر ذاته وبمن حضر.وأكدت النقابة أنها فتحت باب قبول المقترحات على الدراسة حتى 14 حزيران (يونيو) الجاري ليصار إلى دراستها من قبل مجلس النقابة.وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في آذار (مارس) 2023، إن مجلس النقابة وقع مع مديرية تنمية وتطوير الموارد البشرية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتفاقية لإجراء دراسة اكتوارية لصالح صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء.وقامت الدراسة بإعداد تحليلات وتقديرات لصندوق تقاعد الأطباء، ودراسة الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق، واحتساب قسط المشترك الشهري حسب قيمة الرواتب التقاعدية، فضلا عن دراسة حالات عضوية الأطباء المشتركين حاليا بمن فيهم من أُلغيت عضويته بالنقابة وتقديم التوصيات المالية بخصوصهم.كما قامت بتحليل الوضع المالي للصندوق ليكون بوضع آمن وسليم وجيد، ودراسة التدفق النقدي المتوقع ووضع البدائل المختلفة المتاحة، ودراسة الفائض والعجز في الصندوق، إضافة إلى ذلك تقدير أعداد المشتركين والأطباء المتقاعدين والمسجلين، وأعداد الأطباء الخاضعين للدراسة وإعداد التقارير المبدئية والنهائية للدراسة.من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة إن المجلس مصر على إيجاد حلول علمية جدية لمشكلة صندوق التقاعد، وعدم القبول بترحيل الأزمة للمجالس المقبلة، والبحث عن معالجات تحفظ حقوق من دفعوا لسنوات، وتراعي ظروف الأطباء الشباب.وأكد الجلامدة لـ"الغد"، ضرورة إجراء دراسة اكتوارية من مؤسسة مشهود لها في هذا المجال وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وطرح الموضوع على الأطباء واستقبال مقترحاتهم للخروج بتعديلات يكون لها دور في استقرار الصندوق والحفاظ عليه وعدم المساس بمقدراته، وليكون لها دور في ديمومته وأدائه.وأكد أن هذا "ما جعلنا نمنح الوقت الكافي للاطلاع على الدراسة والتمعن بها، وبأرقامها، وواقع حال الصندوق وما له وما عليه، بصورة شفافة حتى نضع الجميع أمام مسؤولياتهم".وتابع: "بنينا في مجلس النقابة تصورا نرى أنه مناسب للحفاظ على الصندوق وديمومته، وسيتم طرحه على الزملاء بالإضافة إلى مناقشة جميع المقترحات التي تردنا، وفي النهاية نحن نبحث عن إيجاد الحلول التي تصب في مصلحة الحفاظ على الصندوق وعدم تصفيته".