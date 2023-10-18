الآلاف يشاركون بوقفة الميثاق الوطني في البقعة

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شارك الآلاف من مختلف محافظات المملكة اليوم الاربعاء بالوقفة التضامنية نصرةً لأهلنا في فلسطين والتي اقيمت في نادي يرموك البقعة ( مخيم البقعة ) بتنظيم من اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني , وجاءت هذه الوقفة على ضوء أحداث غزة والعدوان الجائر الذي حل على أخوتنا في غزة والتنكيل المفجع من قوات الاحتلال الذي نصفه بمجرم الحرب بشكل عام وخاصةً بعد مجزرة المعمداني الذي راح ضحيتها ما يزيد عن الخمسمائة شهيد من الاطفال والكبار والعجز بالاضافة الى الاف الجرحى.وحضر اللقاء الآلاف من أبناء المجتمع الاردني من مختلف مناطق ومحافظات المملكة اضافة الى جمع غفير من ابناء المخيم وبدأت الفعالية بقراءة آيات من الذكر الحكيم وبترحيب كبير من الامين العام المساعد الاستاذ جمال الرقاد ، حيث بدأت الكلمات مع العين يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي الذي ترحم على أرواح شهدائنا والثوابت الاردنية وموقف سيد البلاد في الدفاع عن أهل فلسطين وعقيدة الدفاع الإلهية والإنسانية عن هذه القضية.الأستاذ محمد الحجوج نائب امين عام حزب الميثاق متحدثا عن المقاومة وعن نضال الشعب الفلسطيني الذي وصفه بالشعب الجبار وان وصلتنا هي فلسطين وتاجها القدس.امين عام الحزب الدكتور محمد المومني اضاف ( تحيا فلسطين مدينة الشرفاء الاحرار ولا الحصار الظالم على غزة وان التهجير القصرين امر غير مقبول ولن نسمح به واننا خلف القيادة الهاشمية دعما المساعي في دعم الاشقاء الفلسطيين ).رئيس اللجنة التنسيقية الشبابية في حزب الميثاق يزن اسعيفان الذي تحدث عن التطرف الذي يلحق باخوتنا واستباحة دماء شهدائنا في غزة.وأضاف السيد خالد جعارة عضو المكتب السياسي بكلمته بأن غزة هي العزة وتوأم الاردن باخوة الدم والروح والكرامة.رئيس لجنة الاعلام الشبابية عن محافظة العاصمة عمان المهندس امجد شركس يعلق ( ان ما يحدث لاخوتنا في فلسطين على ايدي العدوان الغاشم لامر جلل واننا نعزي انفسنا والبشرية جمعاء على هذا المصاب فمصابنا واحد ).الاستاذ محمود بكر رئيس لجنة الحواضن الشبابية في حزب الميثاق الوطني آثار بحديثه عن اما قدمته فلسطين من شهداء وحق الشعب الفلسطيني وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.ضحى المصري تحدثت عن صمود المرابطين في الأحداث الأخيرة داخل الأراضي الفلسطينية وصمود أهل غزة.