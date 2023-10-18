الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الآلاف يشاركون بوقفة الميثاق الوطني في البقعة

Untitled
الآلاف يشاركون بوقفة الميثاق الوطني في البقعة
 شارك الآلاف من مختلف محافظات المملكة اليوم الاربعاء بالوقفة التضامنية نصرةً لأهلنا في فلسطين والتي اقيمت في نادي يرموك البقعة ( مخيم البقعة ) بتنظيم من اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني , وجاءت هذه الوقفة على ضوء أحداث غزة والعدوان الجائر الذي حل على أخوتنا في غزة والتنكيل المفجع من قوات الاحتلال الذي نصفه بمجرم الحرب بشكل عام وخاصةً بعد مجزرة المعمداني الذي راح ضحيتها ما يزيد عن الخمسمائة شهيد من الاطفال والكبار والعجز بالاضافة الى الاف الجرحى.اضافة اعلان

وحضر اللقاء الآلاف من أبناء المجتمع الاردني من مختلف مناطق ومحافظات المملكة اضافة الى جمع غفير من ابناء المخيم وبدأت الفعالية بقراءة آيات من الذكر الحكيم وبترحيب كبير من الامين العام المساعد الاستاذ جمال الرقاد ، حيث بدأت الكلمات مع العين يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي الذي ترحم على أرواح شهدائنا والثوابت الاردنية وموقف سيد البلاد في الدفاع عن أهل فلسطين وعقيدة الدفاع الإلهية والإنسانية عن هذه القضية.

 الأستاذ محمد الحجوج نائب امين عام حزب الميثاق متحدثا عن المقاومة وعن نضال الشعب الفلسطيني الذي وصفه بالشعب الجبار وان وصلتنا هي فلسطين وتاجها القدس.


امين عام الحزب الدكتور محمد المومني اضاف ( تحيا فلسطين مدينة الشرفاء الاحرار ولا الحصار الظالم على غزة وان التهجير القصرين امر غير مقبول ولن نسمح به واننا خلف القيادة الهاشمية دعما المساعي في دعم الاشقاء الفلسطيين ). 

رئيس اللجنة التنسيقية الشبابية في حزب الميثاق يزن اسعيفان الذي تحدث عن التطرف الذي يلحق باخوتنا واستباحة دماء شهدائنا في غزة.

وأضاف السيد خالد جعارة عضو المكتب السياسي بكلمته بأن غزة هي العزة وتوأم الاردن باخوة الدم والروح والكرامة.

رئيس لجنة الاعلام الشبابية عن محافظة العاصمة عمان المهندس امجد شركس يعلق ( ان ما يحدث لاخوتنا في فلسطين على ايدي العدوان الغاشم لامر جلل واننا نعزي انفسنا والبشرية جمعاء على هذا المصاب فمصابنا واحد ).

الاستاذ محمود بكر رئيس لجنة الحواضن الشبابية في حزب الميثاق الوطني آثار بحديثه عن اما قدمته فلسطين من شهداء وحق الشعب الفلسطيني وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

ضحى المصري تحدثت عن صمود المرابطين في الأحداث الأخيرة داخل الأراضي الفلسطينية وصمود أهل غزة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

رئيس مجلس النواب يدين التعدي على رجال الأمن في منطقة الرابية

منذ 21 دقيقة
الأمن: ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في منطقة الرابية

الأمن: ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في منطقة الرابية

منذ1 ساعة
اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في الرابية - تصوير أمجد الطويل

وقفة تضامنية مع غزة قرب السفارة الإسرائيلية

منذ2 ساعة
طالبات وطلاب مدرسة خلال طابور صباحي في مدرسة بالمحافظات- (أرشيفية)

التربية: دوام المدارس غدا كالمعتاد

منذ2 ساعة
النواب: الاحتلال كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات

النواب: الاحتلال كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات

منذ2 ساعة
الأمن العام : تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية

الأمن العام: تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية - فيديو

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

خطوط الأردن الحمراء في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يأتي الرئيس الأميركي إلى عمان؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تحدث الاردن ومصر عن الحرب ؟

ماهر أبو طير |اليوم

"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!

موفق ملكاوي |اليوم

مناجاة رياضية لغزة

خالد خطاطبة |اليوم

هل تراجعت احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
 