 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأحوال المدنية: انتهاء البت بطلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية

دائرة الأحوال المدنية والجوازات - (أرشيفية)
دائرة الأحوال المدنية والجوازات - (أرشيفية)
عمان- أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الانتهاء من البت في طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية.
وقالت الدائرة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن عدد طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية التي قدمت للدائرة بلغت 13949 طلبا، قبل منها 13307 اعتراضات، بينما رفضت الدائرة 642 طلبا لعدم انطباق التعليمات عليها.اضافة اعلان
وأضافت الدائرة أنها أصدرت قراراتها النهائية على طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية ضمن المدة القانونية المقررة حسب أحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.
وبينت الدائرة، أنها نشرت في مكاتبها قرارات الرفض والقبول للاعتراضات الشخصية اليوم السبت، تمهيدا لتمكين من تم رفض اعتراضهم الطعن بها أمام القضاء، فيما ستقوم بتعديل جداول الناخبين إلى الدائرة الانتخابية الجديدة بالنسبة للقرارات المقبولة.
وأشارت الدائرة إلى أن المحاكم (محكمة البداية المختصة) ستستقبل الطعون الانتخابية بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الخاصة برفض الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية اعتبارا من صباح غد الأحد ولمدة 7 أيام.
ونوهت الدائرة إلى أنها مستمرة باستقبال طلبات تغيير مراكز الاقتراع ضمن الدائرة الانتخابية إلى يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024. -(بترا)
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