الخميس 27 تموز 2023
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الأحوال المدنية تقرر فتح عدد من مكاتبها أيام السبت

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دائرة الاحوال المدنية

قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، اعتبار يوم السبت من كل أسبوع دواماً رسمياً، في كل من مديريات أحوال وجوازات العاصمة والزرقاء واربد والبلقاء ومديرية الضفة الغربية وغزة.اضافة اعلان
وبين الفايز، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن دوام أيام السبت يشمل (مكتبي جوازات عمان والبطاقة الذكية) في مركز الدائرة الرئيس في طبربور، ومكاتب أحوال وجوزات صويلح، وادي السير، الأشرفية، ناعور، تلاع العلي، جنوب عمان، ومكتب حي نزال ومكتب أحوال وجوازات عمان الغربية (جبل عمان) ومكتب اربد الرئيس ومكاتب أحوال وجوازات الزرقاء والرصيفة، والزرقاء الغربية، ومكتبي أحوال وجوازات السلط، والفحيص.
كما يشمل الدوام مكاتب مديرية جوازات الضفة الغربية وغزة.
وأشار إلى أن الدوام سيكون حصراً في المكاتب المذكورة من الساعة التاسعة وحتى الثانية ظهراً، واعتبارا من السبت المقبل 29/7/2023 وإلى إشعار آخر، مبينا أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
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