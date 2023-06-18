الأربعاء أطول نهار في 2023 إيذانا ببدء الصيف

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صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر حزيران/ يونيو الحالي يصادف موعد الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً لهذا العام.وأضاف آل خطاب أنه عند الساعة الخامسة وسبع وخمسين دقيقة مساءً من يوم الأربعاء تشرق الشمس من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها (61) درجة في تمام الساعة (5) و(30) دقيقة، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و(45) دقيقة، وبذلك يكون طول النهار (14) ساعة و(15) دقيقة، وهو أطول نهار خلال العام بينما يكون طول الليل (9) ساعات و(45) دقيقة وهو أقصر ليل خلال العام، ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا.وأفاد أنه في هذه الفترة تشهد المملكة عادةً أجواء حارة وموجات حر أحياناً نتيجة لتأثر المنطقة بما فيها المملكة بامتداد المنخفض الموسمي الهندي والذي قد يصل تأثيره أحياناً إلى أواسط أوروبا، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز خلال الموجات الحارة حاجز 45 درجة مئوية أحياناً في بعض مناطق المملكة، وبخاصة مناطق البادية والأغوار والعقبة، فيما تشهد أحياناً أجواء صيفية معتدلة الحرارة نتيجة تأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي من شرق المتوسط والذي يعمل على هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لفصل الصيف.وأضاف آل خطاب أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى والمحسوب من الفترة (1991-2020) خلال فصل الصيف يبلغ في العاصمة عمان 32.5°س، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 20.3 س°، كما بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان 43.5 س° بزيادة عن معدلها العام بمقدار 11.0 س° وذلك بتاريخ 30/07/2000 و20/08/2010، فيما بلغت أقل درجة حرارة صغرى مسجلة 10.2 س° وهي أقل من معدلها العام بمقدار 7.2 س° وذلك بتاريخ 31/06/1958.أما على مستوى المملكة، فقد بيَّن مدير إدارة الأرصاد الجوية أن أعلى درجة عظمى مسجلة خلال فصل الصيف بلغت 50.1 س° في محطة دير علا بتاريخ 04/09/2020 فيما بلغت أقل درجة حرارة صغرى 0.4 س° في محطة الشوبك بتاريخ 17/09/2004، وقد تشهد هذه الفترة سقوط أمطار صيفية كما حدث أخيراً في العام 2012 بتاريخ 22/06/2012 حيث سجلت مدينة إربد 9.2 ملم.وتشير السجلات المناخية في إدارة الأرصاد الجوية إلى أن عدد موجات الحر التي شهدتها العاصمة عمان في فصل الصيف بلغت 72 موجة حر، كان آخرها في الصيف الماضي 2022، حيث شهدت مدينة عمان موجة حر استمرت 8 أيام وذلك خلال الفترة (27 آب/ أغسطس ولغاية 3 أيلول/ سبتمبر 2022) وسجلت العاصمة عمان خلالها درجة حرارة عظمى بلغت 41.4°س بتاريخ 29/08/2022 وبزيادة عن معدلها العام لليوم نفسه بمقدار 8.5 درجة مئوية.كما تشير التوقعات الفصلية لأغلب النماذج العددية العالمية إلى أن معدل درجة الحرارة خلال أشهر صيف 2023 ستكون أعلى من معدلاته العامة بحوالي (0.5 – 1.5) درجة مئوية في أغلب مناطق المملكة وباحتمالية تصل إلى 80%.