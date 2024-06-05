"الأردنية" 368 عالميا.. وارتفاع تصنيف جامعات محلية

حنان بشارات

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عمان – نالت 7 جامعات أردنية، تصنيفات جديدة في قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، وفق تصنيف QS العالمي 2025، وهي: الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، واليرموك، والأردنية الألمانية، والأميرة سمية، وعمان الأهلية، والعلوم التطبيقية، وشمل التصنيف 5663 جامعة للعام 2025 على مستوى العالم، مقارنة بـ2963 بنسخة عام 2024.وفي هذا السياق قال رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات لـ"الغد"، إن "الأردنية حلت في المرتبة 368 عالميا وفق تصنيف QS العالمي 2025، إذ بذلت جهودا مضاعفة بعد دخولها ضمن أفضل 500 جامعة في العالم لأول مرة العام الحالي، وللحفاظ على هذا المنجز، قادت عمليات إستراتيجية لتحرز مزيدا من التقدم بوصولها لهذه المرتبة.وأضاف عبيدات إن "الأردنية تركز على التصنيف العالمي والسمعة الأكاديمية، بالإضافة للالتزام بمعايير الجودة، وتحديث القاعات الدراسية، وتطوير الموارد البشرية إلى جانب الارتقاء بالمناهج".وبين أن الجامعة ووفقًا لمعايير ومؤشرات الأداء، حققت تقدماً كبيرا، ففي مجال السمعة الأكاديمية، جاءت الجامعة في المرتبة 268 على مستوى العالم، متقدمة 29 مرتبة عن العام الماضي.كما شهدت الجامعة تحسناً كبيراً في تأثير البحث العلمي، بحيث تحسّن تأثير بحثها العلمي الذي يقاس بعدد الاستشهادات بالبحوث العلمية، وتقدمت 92 مرتبة في مؤشر البحث العالمي الدولي.وفي مجال السمعة التوظيفية، حلت الجامعة في المرتبة 197 عالميا، متقدمة 53 مرتبة عن العام الماضي. كما أظهرت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في مؤشر تأثير وتوظيف الخريجين، حيث جاءت في المرتبة 110 على مستوى العالم، متقدمة 153 مرتبة.وبشأن نسبة الطلبة الدوليين، تقدمت الجامعة 54 مرتبة، لتحتل المرتبة 331 عالميًا، إلى جانب تحقيقها تقدمًا في مؤشر التنمية المستدامة، حيث تقدمت 89 مرتبة لتحتل المرتبة 371 عالميًا.وأوضح عبيدات، أن خطة الجامعة الإستراتيجية تركز على تعزيز السمعة الأكاديمية للجامعة عبر توظيف وإيفاد أفضل أعضاء هيئة تدريس وتطوير برامج ريادية، تطور سوق العمل وتسلح الخريجين بالمهارات العامة والخاصة التي تخدم فكر الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.وأكد أهمية إقامة شراكات فعالة مع قطاع الأعمال والصناعة والمال، لنقل الأفكار وتضييق الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق والمجتمع محليا وإقليميا وعالميا.أما جامعة اليرموك فواصلت تقدمها للعام الثاني على التوالي على مستوى العالم وفق التصنيف، لتحل في المرتبة 375 في تأثير الخريجين وتبوئهم للمناصب القيادية، وفي المرتبة 450 في مؤشر سمعة الخريجين، و601 في مجال السمعة الأكاديمية، و701 في مؤشر الاستدامة.بدوره، أكد رئيس الجامعة د. إسلام مساد، أن النتائج تعكس التزام "اليرموك" وحرصها على ترسيخ التميز الأكاديمي والخطط الدراسية، والمواكبة للتطورات العلمية من جهة، واهتمامها بجودة ونوعية البحث العلمي وكيفية تسخيره لخدمة المجتمع وابتكار الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجهه من جهة أخرى.وتابع: هذه النتائج ثمرة إصرار وعزيمة وإيمان عميق من كوادر "اليرموك"، وبأنها تستحق الوصول لمراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، لما تزخر به من كفاءات مميزة وما تقوم به في خدمة المجتمع والتواصل معه، لافتا لالتزامها وسعيها الدائم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، لتوفير بيئة تعليمية حديثة تلبي متطلبات الخطط الدراسية الحديثة، وتعزز الإنتاج البحثي الرصين.وواصلت "اليرموك" تقدمها الملحوظ في التصنيف، لتصبح في المرتبة951 - 1000 على مستوى العالم.ووفق التصنيف، حصلت "اليرموك" على مستوى العالم على المرتبة 375 في تأثير الخريجين وتبوئهم للمناصب القيادية المتقدمة، متقدمة على مؤسسات مرموقة محليا وإقليميا ودوليا، وفي المرتبة 450 كأفضل جامعة على مستوى العالم في سمعة الخريجين.وتكمن أهمية هذا التصنيف، بوصفه مرجعًا موثوقا للطلبة وذويهم والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، باختيار الجامعات المناسبة للتعليم العالي والشراكات البحثية، كما ويعد واحدا من أهم التصنيفات العالمية الرائدة بشأن تقييم الجامعات العالمية، لاعتماده معايير دقيقة تتصل بجودة التعليم والبحث العلمي والتأثير الأكاديمي وسمعة المؤسسة الأكاديمية والوظيفية.ووجرى الإعلان الرسمي لنتائج هذا التصنيف بالتزامن مع قمة 2024 EduData Summit المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم المعزز رقميًا".وتعد قمة EduData، أبرز المنتديات العالمية الرائدة بين المعلمين المعتمدين على البيانات وإستراتيجيي المنصات وعلماء البيانات، ومديري تكنولوجيا المعلومات، وغيرهم من خبراء البيانات لمشاركة أفضل الممارسات عند تقاطع البيانات الضخمة، والتحليلات التنبؤية، وتحليلات التعلم والتعليم.