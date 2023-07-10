الإثنين 10 تموز 2023
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الأردنيون على موعد مع أول موجة حر في صيف 2023

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)
تتأثر المملكة يوم الأربعاء الموافق 12/07/2023 بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة إلى المملكة مصدرها شبه الجزيرة العربية، وفق ما صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.اضافة اعلان

وأضاف آل خطاب أن درجات الحرارة تلامس الـ45 درجة مئوية في العقبة وما بين 37 و39 درجة مئوية في العاصمة عمان خلال موجة الحر المتوقع أن تؤثر على المملكة اعتباراً من الأربعاء وتستمر عدة أيام ومصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتابع أن هذه الموجة تعتبر هي الأولى خلال صيف 2023 ومن المتوقع أن تبدأ بالتأثير يوم الأربعاء وتستمر لعدة أيام لاحقة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وشدد آل خطاب على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة فترة الظهيرة خلال تأثير موجة الحر، خصوصا من تتطلب طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس، وكذلك عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وعدم إشعال النيران، إذ ستكون سهلة الانتشار بين الأعشاب والأشجار.

وأشار إلى بعض النصائح للتعامل مع موجة الحر؛ كارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، وارتداء واقيات الرأس، وشرب كميات وفيرة من المياه.
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