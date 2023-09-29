الجمعة 29 أيلول 2023
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الأردنيون على موعد مع قمر الحصاد اليوم الجمعة (تفاصيل)

قمر الحصاد
قمر الحصاد
تشهد سماء المملكة مساء اليوم الجمعة ظاهرة فلكية تتمثل بقمر الحصاد عندما يشرق من الجهة الشمالية الشرقية مع غروب الشمس، وحتى يغيب في الأفق الغربي بوقت قريب من فترة شروق الشمس.اضافة اعلان

وقال زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد مجاهد إن ظاهرة قمر الحصاد تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف في 21 أيلول من كل عام، حيث يكون مرتفعا نحو الشمال في السماء، وساطعا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرا نسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى.

وبين أنه في المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، بينما في حالة قمر الحصاد يتأخر عن الليلة السابقة بمعدل 30 إلى 35 دقيقة في المناطق الواقعة على خط الاستواء، ويشرق أيضا قبل غروب الشمس بدقائق.

واستغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية وسطوع القمر المميز بالعمل ليلا تحت نوره، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض، ونثر البذور وغيرها ليلا تحضيرا للموسم الحالي، وانتظار هطول الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصاد.
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