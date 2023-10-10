الأردنيون في خندق العزة: مع غزة والمقاومة

زايد الدخيل

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عمان - ازدحمت منطقة وسط البلد وساحة مسجد الكالوتي في عمان، ليل أمس، بآلاف المتظاهرين الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واحتجاجا على العدوان الصهيوني الوحشي على القطاع.واكد المشاركون في التظاهرتين ضرورة وقوف الشعوب العربية والإسلامية مع أبناء قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل.وندد المتظاهرون في مسيرة وسط البلد التي دعت إليها فاعليات شبابية وشعبية، في هتافاتهم بالعدوان الآثم وبالصمت الدولي إزاء الجرائم الصهيونية، مطالبين برفع الحصار وتقديم الدعم والمناصرة لأهالي غزة، ودعم صمودهم البطولي في وجه الاحتلال. ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، العلمين الأردني والفلسطيني، كما طالب المشاركون بإلغاء معاهدة "وادي عربة" والاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال.وقال المشاركون إن ما يجري حاليا هو انعكاس لسياسة حكومة الاحتلال، مشددين على وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة، معتبرين أن الأردنيين يقفون في الخندق ذاته مع الشعب الفلسطيني.وحيا المشاركون في المسيرة المقاومة الفلسطينية، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالإنجاز الذي حققته بعملياتها العسكرية النوعية في الأراضي المحتلة.ورددوا هتافات حماسية من قبيل: "يا أقصانا إحنا جنودك.. إحنا نارك إحنا بارودك"، "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا علم إلا علم المقاومة"، "لفوا الشهداء بالأعلام جاي يوم الانتقام"، "قدس الأقداس بتنادي انتوا حراس يا ولادي".وطالب المشاركون بتحرك جاد من الدول العربية والإسلامية لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.. "علي علي الصوت.. المقاومة مش حتموت"، "من عمان ألف تحية ... لغزتنا هالأبية"، "صوت الثورة زي النار.... غزة يا بلد الأحرار"، "الصواريخ هي الحل..... لازم نطرد هالمحتل".