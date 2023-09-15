الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا (صور)

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تصوير أمير خليفة - صلى الأردنيون في عموم مساجد المملكة صلاة الغائب على ارواح من قضوا في زلزال المغرب وفي سيول مدينة درنة الليبية بعد صلاة الجمعة.ويشار إلى أن آخر حصيلة نشرتها وزارة الداخلية المغربية، أسفر الزلزال الذي ضرب منطقة أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة ومراكش، مساء الجمعة الماضي، عن مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين.كما قضت الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي ضرب بعض المدن والمناطق في دولة ليبيا الشقيقة على آلاف الضحايا والمفقودينصلى الأردنيون في عموم مساجد المملكة صلاة الغائب على ارواح من قضوا في زلزال المغرب وفي سيول مدينة درنة الليبية بعد صلاة الجمعة.ويشار إلى أن آخر حصيلة نشرتها وزارة الداخلية المغربية، أسفر الزلزال الذي ضرب منطقة أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة ومراكش، مساء الجمعة الماضي، عن مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين.