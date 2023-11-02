الأردنيون يؤكدون: سحب السفير الأردني من تل أبيب موقف متقدم

فريق الغد

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ثمنت فاعليات شعبية وحزبية ورسمية قرار الحكومة الذي اتخذته أول من أمس بسحب السفير الأردني من تل أبيب، ومنع السفير الإسرائيلي من العودة إلى عمان احتجاجا على العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، ومجازره الوحشية بحق المدنيين.وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن هذا القرار يأتي انسجاما مع موقف الدولة الأردنية الرسمي والشعبي، الرافض لهذا العدوان الوحشي، وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، كما يأتي انسجاما مع مواقف جلالة الملك الداعية إلى وقف هذا العدوان.وأكد الفايز دعم مجلس الأعيان المطلق للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، دفاعا عن القضية الفلسطينية، والمساعي التي يقوم بها جلالته على المستويين الإقليمي والدولي، لمنع إسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية، ودفع المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، وإيجاد أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.وبين أن المجلس يستنكر هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني منذ ثمانية عقود نهجت إسرائيل خلالها سياسة التهجير القصري والقتل الممنهج وسياسة الأرض المحروقة وقطع الماء والكهرباء، وتجويع فلسطينيي قطاع غزة، وحصار المدن الفلسطينية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، ضاربة عرض الحائط بالمواثيق والأعراف الدولية كافة، وعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تدين الاحتلال الإسرائيلي وإجرامه.بدورها، رحبت نقابة الصحفيين الأردنيين معتبرة أن استدعاء سفيرنا خطوة مهمة ومشرفة، وتحمل دلالات سياسية تؤكد عمق الموقف الأردني الرافض بشدة للعدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بحق أهلنا هناك.وأعربت النقابة عن قناعتها بأن لدى الدولة الأردنية العديد من الخيارات التي يمكن أن تكون أدوات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية وأوروبا لتعديل مواقفها المنحازة، وأن تسعى لوقف الحرب.ودعت النقابة الدول العربية والإسلامية إلى دعم الموقف الأردني المتقدم، والجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي بحق قطاع غزة.وذكرت بكل التحذيرات التي أطلقها جلالة الملك في المحافل الدولية بأن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يأخذ الشعب الفلسطيني الشقيق حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.بدوره، أصدر مجلس محافظة العقبة بيانا أكد فيه أن هذا القرار جاء ترجمة واضحة لتناغم نبض القيادة الهاشمية مع نبض الشارع الأردنـي الذي عبــر عن رفضــه التام والصريـح لما يجـــــــري من جرائـــــــم ومجازر خارجـة عن كل الأعراف الدولية والإنسانيـة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وجدد المجلس مطالبه بفتح معبر رفـح بشكل دائم لضمان إدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود وحتى يتمكن الجرحــــى من المغــــــادرة لتلقي العلاج خارج القطاع.بدورها، أكدت بلدية مادبا الكبرى تأييدها للقرار، مشيرة إلى أنه يأتي كرد فعل على الجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.بدوره، ثمن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني قرار استدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال الصهيوني وعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان؛ احتجاجا على مواصلة العدوان على غزة.وأكد الحزب في بيان أمس أن هذا القرار يأتي تعبيرا عن موقف الأردن الرسمي والشعبي الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة، والتي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطيرة بتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.كما ثمن حزب التيار الوطني هذا القرار الذي اعتبره خطوة متقدمة لدعم القضية الفلسطينية والاحتجاج الشديد على مسلسل الدمار المستمر والمجازر الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني العنصري في غزة وفي فلسطين عامة.وأكد الحزب وقوفه ومساندته لهذه الخطوة السياسية عالية الأهمية والتي تشكل جزءا من مواقف جلالة الملك الحاسمة وسياسته الثابتة في وجه الظلم والعدوان على المدنيين أطفالا ونساء والتهجير القسري.الى ذلك اكد حزب الميثاق الوطني أن قرار الأردن باستدعاء السفير الأردني في إسرائيل والطلب بعدم عودة السفير الإسرائيلي هو قرار شجاع وضع الأمور في نصابها الصحيح.وأشارت مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية والوطنية الدكتورة روان الحياري الى الكارثة الإنسانية والصحية في غزة، وجرائم الحرب من قصف ممنهج ومنع وصول المساعدات والأدوية للقطاع.وقالت إن الحنكة السياسية التي يتمتع بها جلالة الملك في التعامل مع الأحداث الدائرة والموقف المتقدم للأردن والسياسة الخارجية، ساهمت في إعادة التوازن في رأي المجتمع الدولي وأثرت على حقيقة المجريات في غزة.من جهته، تناول مساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية خالد جعارة العلاقة التاريخية التي تجمع الأشقاء الأردنيين والفلسطينيين واللحمة الدموية بين أهالي السلط ومدن فلسطين ومواقفهم المشرفة.وبين اللواء المتقاعد عضو المجلس الاستشاري في الحزب غازي الطيب، أن أهل غزة أعادوا القضية الفلسطينية إلى السطوع وبكل قوة.بدورها ثمنت المنظمة العربية لاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية قرار وزارة الخارجية استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن، وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا.وقالت المنظمة في بيان أمس إن الموقف الأردني يأتي تعبيرا عن رفض وإدانة الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة.