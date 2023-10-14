الأردنيون يؤكدون نصرتهم لغزة وينددون بجرائم الاحتلال

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عمان- محافظات- تواصلت الفعاليات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة في العاصمة ومختلف محافظات المملكة.ففي العاصمة عمان، احتشد مئات الاردنيين مساء أمس، أمام سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عبدون، وفي ساحة مسجد الكالوتي في منطقة الرابية، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما، بينما يتعرض حاليا لعدوان سافر من الاحتلال الصهيوني.وعبر المعتصمون قرب السفارة الأميركية عن رفضهم لزيارة وزير الخارجية الأميركي بلينكن، وتنديدا بالموقف الأميركي من العدوان على غزة.ورفع المعتصمون شعارات، تندد بالموقف الاميركي الداعم لإسرائيل حاملين الأعلام الفلسطينية.وهتف المحتشدون للمقاومة والشعب الفلسطيني وقطاع غزة، مؤكدين دعم الأردن لصمود المقاومين في قطاع غزة.حزب التكامل الوطني، دعا للتصدي بحزم لإفشال مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفق بيان أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي، برئاسة الأمين العام للحزب النائب فايز بصبوص، لمناقشة آخر التطورات في القطاع غزة.وأكد البيان، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية استهدفت البشر والحجر، وأن قوات الاحتلال ارتكبت بحقهم أبشع أشكال المجازر.وحذر من التداعيات الخطرة لمخططات قوات الاحتلال لاجتياح القطاع بريا، مؤكدا أن هذه الخطوة ستشعل النار في الإقليم، ولن تحقق أهدافها بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.وقال إن وقوف الدول الغربية بشكل غير عادل وانحيازها الشامل مع المحتل، يكشف زيف مواقف هذه الدول التي كانت تؤكد حرصها على حقوق الإنسان ورفض التطهير العرقي، ودعم حل الدولتين.وأضاف أن عملية طوفان الأقصى كشفت عمق أزمة جيش الاحتلال وعدم قدرته على المواجه المباشرة وتخبط قياداته العسكرية والمدنية.كما أطلقت نقابة صيادلة الأردن، حملة طوفان الأقصى دواء وشفاء، لجمع تبرعات نقدية وعينية تشمل المستلزمات الطبية والدوائية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان إسرائيلي.وجاءت الحملة، تلبية للتوجيهات الملكية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وأكدت النقابة، أن هذه التبرعات ستسهم بتقديم المساعدات الطبية الأولية والأدوية اللازمة لدعم القطاع الطبي لعلاج المصابين من العدوان الإسرائيلي.ودعت النقابة جميع مستودعات وشركات الأدوية والصيادلة الى تقديم الدعم الدوائي والنقدي لأهلنا في غزة لما يعانون من ظروف صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتواصل عبر واتساب النقابة المخصص للتنسيق 0795402409وأكدت أن القنوات التي يمكن الدفع من خلالها هي الدفع النقدي في مقر النقابة بمجمع النقابات المهنية، أو الدفع من خلال اللجان الفرعية في المحافظات.خدمة CliQ:Jordan Pharmacists Associationعن طريق اختيار الايبان وليس الاسم المستعار الايبان هو:JO80JIBA0020000025134410400015خدمة محفظة ORANGE MONEY : ادخال الاسم المستعار JPAJPA والرقم التعريفي 0796333872 ويتم إدخال المبلغ المطلوب ثم الضغط "تحويل".وفي مدينة الحصن مركز بني عبيد، أقام حزب الائتلاف الوطني، مهرجانا خطابيا تحدث فيه أمين عام الحزب د. مصطفى العماوي ورئيس اللجة السياسية ووزير الأوقاف الأسبق د. هايل الداوود والأب نبيل حداد وعضو اللجنة المركزية د. هاشم البلص وعضو اللجنة الفرعية معتصم البطاينة.واكد المتحدثون ان الحزب يقف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده المتواصلة، لوقف الحرب التي تشنها قوات الاحتلال ضد القطاع والفلسطينيين.وشددوا على أن ما تتعرض له غزة، حرب إبادة بشرية تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين العالم بأن يتخذ موقفا واضحا إزاء ذلك لوقف العدوان.وفي لواء بني كنانة أقام الحزب مهرجانا جماهيريا حاشدا، تحدث فيه الأمين العام د. محمد المومني ورئيس المجلس المركزي د. يعقوب ناصر الدين وعضو المجلس الوزير الأسبق محمد عبيدات ومساعد الأمين للشباب جمال الرقاد ومساعد وعضو المجلس المركزي ريم بدران ومساعد الأمين العام لشؤون المرأة المهندسة سناء مهيار والنائب محمد الشطناوي.وشدد المتحدثون على أن القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها قضية الأردن المركزية، وأنها تشكل الأولوية له كما أنها مصلحة أردنية كما هي مصلحة فلسطينية.وانتقدوا صمت العالم وعدم تحركه أمام ما يشهده من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا مؤكدين ان الحق والشرعية ستنتصر على الباطل.وأكدوا أن الحزب عبر عن موقف صريح وواضح اتجاه ما يجري في فلسطين وغزة وستبقى بوصلته فلسطين وتاجها القدس عنوانا أردنيا ثابتا كما عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن ذلك.وفي الكرك، عبرت فاعليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك عن استنكارها للعدوان الإسرائيلي على غزة، وما يتعرض إليه أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وقصف لعشرات الأحياء السكنية في غزة، والتي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.وأكدوا أن الأردن بقيادة الهاشميين، قد قدم عبر تاريخهم آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين ولم يتخلوا يومًا عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أنه يقع على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة، تجاه ما يجري في غزة من حرب إبادة بشرية.وأشاروا إلى أن العنف الصهيوني الذي يُمارس منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني هو المسؤول عن تصاعد العنف، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني هو المالك الشرعي لجميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.وعبر مدير شباب الكرك د. ثامر المجالي، عن تأييده الكامل لإصرار الفلسطينيين على استعادة أراضيهم ومقاومة سياسة الفصل العنصري والإبادة الجماعية ضدهم،ودعا المجالي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان الغاشم على غزة، والذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية والتعدي الصريح على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وصولا إلى إقرار سلام عادل وشامل والذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني.فيما أكد مدير عمل الكرك حمد الفتينات، على أن الأردن قيادة وحكومة وشعبًا، هو السند الحقيقي والأول للشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الشرف والفداء دفاعًا عن حقوقه المشروعة لإقامة دولته على أرضه فأهل الأردن أهل قضية وأهل الأقصى.ودان مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة مؤتة د. وليد الرواضية بأشد العبارات جرائم الاحتلال الصهيوني في القطاع، وما يقوم به من مجازر إبادة جماعية، بحق الشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج والمتعمد لمنازل المواطنين والمستشفيات والمساجد والمدارس، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية.-(بترا)