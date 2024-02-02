الأردنيون يتحدون ظروف الطقس ويواصلون التضامن مع الأشقاء في غزة

محمد الكيالي

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عمان- تحدى الأردنيون برودة الطقس والأمطار الغزيرة والضباب، وأبوا إلا أن يواصلوا تضامنهم مع أشقائهم في قطاع غزة، في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، أمس، من المسجد الحسيني في وسط البلد بعمان.وردد المشاركون في المسيرة التي نظمتها أحزاب إسلامية وقوى قومية، هتافات ضد الكيان الصهيوني، مؤكدين ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الوجود العسكري فيها.وبأعلى أصوتهم هتفوا: "طالعلك يا عدوي طالع.. من كل بيت وحارة وشارع"، و"علا يا بلادي علا.. الموت ولا المذلة"، إضافة إلى هتافات تدعو لإلغاء معاهدة وادي عربة وإغلاق السفارة الصهيونية في عمان.وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات تؤكد ضرورة وقف حرب الإبادة في غزة، وأخرى تدعو لمحاكمة جرائم الحرب في دولة الاحتلال.وحملت إحدى اللافتات عبارة "تقويض الأونروا لن يمر.. لا للتجويع لا للتهجير"، في إشارة إلى الرفض العالمي لمحاولة الاحتلال وعدد من الدول لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.يذكر أن الحرب على قطاع غزة تشارف على إنهاء شهرها الرابع بعد أيام قليلة، وارتقى فيها أكثر من 27 ألف شهيد فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 68 ألف جريح، وتدمير مئات الآلاف من المنازل والبنى التحتية.وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، جدد، أول من أمس، تأكيد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في ‎غزة، وحماية المدنيين العزل.وأكد جلالته أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (‎الأونروا) في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما يستدعي مواصلة تقديم الدعم لها، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.