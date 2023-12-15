الأردنيون يهتفون.. أوقفوا محرقة غزة

حنان بشارات

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عمان – يستمر تنظيم الفعاليات الاحتجاجية في العاصمة عمان بمشاركة شعبية وحزبية ونقابية واسعة، تعبيرا عن الغضب المتزايد تجاه ما يجري في قطاع غزة من جرائم بشعة أمام أنظار العالم منذ أكثر من 70 يوما، ودعماً لصمود الأهل بغزة في مواجهة عدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال.استمرار العدوان دون تحركات دولية لوقفه، بات يؤجج الغضب أكثر، وسط تنديد بالصمت الدولي والكيل بمكيالين، بينما تعلو صوت الهتافات المطالبة بوقف فوري للعدوان وانقاذ غزة من حرب الابادة.شعارات إدانة الدول التي تدعم الكيان وتحملها كامل مسؤولية ما يحدث، باتت ترفع جنبا إلى جنب مع شعارات التأكيد على ضرورة محاسبة حكومة الاحتلال على أفعالها وما يرتكبه جيشها من جرائم حرب بحق الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بقطاع غزة.تحت إدانة الدول الداعمة للكيان والتشديد على وقف فوري لمجازره في قطاع غزة، انطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرة حاشدة، عبر المشاركون فيها عن غضبهم لما يجري في غزة، مطالبين بضرورة تحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأبرياء العزل في القطاع.وطالب المشاركون، بوقف الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا العدوان الغاشم.وأكدوا دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وطالب المشاركون بوقف فوري للعدوان الهمجي، وحيوا صمود الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الصهيونية وحرب الإبادة.وصدحت حناجر المشاركين بهتافات تحيي المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتها وصمود الأهل بالقطاع بوجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين.وحذروا من إجراءات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة، وأهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية بالعمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية، مؤكدين أن دعم المقاومة هو وقف فعلي بوجه أي عمليات تهجير.وجددوا التأكيد على تضامن الأردنيين مع أشقائهم الفلسطينيين في قطاع غزة وكافة المدن الفلسطينية، في مواجهة سياسة الاحتلال الممنهجة الهادفة إلى تهجيرهم.كما رفعت يافطات كتب عليها شعارات منددة بالدعم الأميركي للعدوان الصهيوني على غزة والضفة، وسط هتافات "اوقفوا هولوكوست غزة"، "الفوسفور الأبيض المنشأ أميركي" و" الشعب يريد تحرير فلسطين" و" لا..لا لحرب التجويع والحرمان لأطفال غزة، وفلسطين البوصلة ودرة تاجها القدس، والمقاومة جدوى مستمرة".كما نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وقفة تضامينة عند الدوار السادس، في منطقة عبدون تحت عنوان "اوقفوا محرقة غزة "، بمشاركة واسعة من المواطنين.ودعا المشاركون إلى إعلاء الصوت العربي في وجه العدوان الأميركي الصهيوني المشترك على غزة.ورفع المشاركون شعارات "اوقفوا محرقة غزة" و "اخرجوا القواعد الأميركية".وجددوا التنديد بالصمت العربي والدولي إزاء عمليات القتل والتدمير التي تجري في غزة والضفة الغربية، مؤكدين انهم مستمرون في الاحتجاج لحين وقف العدوان الغاشم على فلسطين، واسماع العالم صوت المقاومة والمقهورين في العالم، وحشد التأييد لوقف كافة المجازر التي ينفذها العدو الصهيوني.