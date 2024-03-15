الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردنيون يهتفون: فلنكسر حرب التجويع على غزة

مسيرة المسجد الحسيني دعما لغزة الجمعة 1/5
مسيرة المسجد الحسيني دعما لغزة في وقت سابق
عمان- انطلقت من أمام المسجد الحسيني، الجمعة، في وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة نددت بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.اضافة اعلان
وطالب المشاركون بالمسيرة التي تأتي في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، والتي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تحت شعار "فلنكسر حرب التجويع.. جسر بري لشمال غزة، أكثر من 28 شهيدا بسبب الجوع فإلى متى؟"، بوقف العدوان وفك الحصار المطبق عن الشعب الفلسطيني في غزة، وأدانوا محاولات تجويعه لجعله يتنازل عن ثوابتهم ودفعه للهجرة لتصفية القضية.
وجدد المشاركون في المسيرة، دعمهم لصمود أهل غزة والمقاومة والمرابطين في المسجد الأقصى، مطالبين بكسر الحصار عنهما.
ورفع المشاركون شعارات تندد بالعدوان على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال، وراح ضحيتها 28 فلسطينيا بسبب الجوع حتى الآن.
وهتف المشاركون "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة"، "شعبك يا الأردن متحدين لتحريرك فلسطين"، "الأردن أرض الأحرار.. والأردن حرة حرة.. من العقبة حتى الطرة"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. بالروح بالدم نفديك يا غزة"، "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، "لا قواعد أميركية على الأرض الأردنية"، "يا أقصانا إحنا جنودك.. إحنا نارك إحنا بارودك"، "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".
وحمل المشاركون لافتات "لا لميناء بايدن، لا للتهجير.. كلنا مقاومة"، "إسقاط وادي عربة واجب مقدس"، "طوفان الأقصى معركتنا جميعا"، "الشعب الأردني مع المقاومة"، "لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية".
وأكدوا على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة، خاصة ونحن في بداية شهر رمضان، محذرين من المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، خصوصا في ظل محاولات تقليص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الاونروا"، حيث نسبت اتهامات باطلة للوكالة بهدف إنهاء عملها.
ولفت المشاركون إلى أن المجتمع الدولي أصم ويكيل بمكيالين ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأنه ينظر إلى العدوان الصهيوني بمباركة وصمت.
واعتبروا أن العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.
وطالب المشاركون، الحكومة، بالتوقف الفوري عن أشكال العلاقات كافة مع الاحتلال، بما في ذلك إلغاء معاهدة وداي عربة، وإلغاء اتفاقيات الغاز والماء، كما طالبوا بضرورة اتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري من جرائم وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، مشددين على ضرورة أن تتخذ دول العالم مواقف صلبة وقوية حيال هذه الجرائم التي تعدت كل الحدود.
وجددوا تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية، رافعين الأعلام واليافطات المنددة بالعدوان.
وأكدوا أهمية التحرك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية، لإيقاف المجازر والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.
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