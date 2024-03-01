الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردنيون يوجهون تحية كبيرة لسلاح الجو الملكي

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي لدى شحنها بالمساعدات الإغاثية لغزة-(الغد)
طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي لدى شحنها بالمساعدات الإغاثية لغزة-(الغد)

عمان- انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد عقب صلاة الجمعة، أمس، مسيرة ضخمة ضمت حشودا بالآلاف بعد مضي 21 جمعة على التوالي من العداون الصهيوني على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

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وطالب المشاركون في المسيرة التي دعا لها ائتلاف الأحزاب، بجسر بري إغاثي لدعم غزة، منددين بالعدوان الهمجي على أهالي قطاع غزة، وقتل الأطفال والنساء، وتجويع الشعب الفلسطيني.
وحملوا لافتات كتب عليها: “لا لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”، “نعم لإسناد المقاومة والشعب الفلسطيني”.
ووسط تكبيرات وهتافات تندد باستمرار العدوان ومنع دخول المساعدات إلى القطاع، الأمر الذي زاد من وطأة المعاناة نتيجة للجوع والعطش اللذين يعاني منهما أهالي غزة، ردد المتظاهرون في المسيرة السلمية “يا سلاح الجو الملكي.. شكرا للإسقاط الجوي”، و”يا بي يا بي يا بيييييي.. ويا قدسي يا عينيي”.
وأسفر العدوان المتواصل على غزة منذ أشهر عن استشهاد أكثر من 30 ألفا، وإصابة ما يزيد على 70 ألفا و325 شخصا، حتى الآن، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
واعتبر المتظاهرون أن العدوان الصهيوني لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.
ومن الهتافات العديدة التي رددتها الحشود: “فلتسقط وادي عربة”، و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. بالروح بالدم نفديك يا غزة”، و”وحّد صفك.. وحّد صفك بالعالي سمعني كفك”.

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