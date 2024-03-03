الأردن: العدوان على غزة التحدي الأكبر بمنطقتنا

للمملكة دور كبير بالحراك الدولي الداعي لوقف الحرب

شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري المشترك بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر أمانة المجلس في الرياض أمس. اضافة اعلان

وبحث الاجتماع، وهو السادس بين دول مجلس التعاون والمملكة، سبل تعزيز التعاون وعمل اللجان المشتركة التي كانت أنشئت لمأسسة توسعة التعاون في عدة قطاعات حيوية.

كما بحث الاجتماع جهود وقف العدوان على غزة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزراء الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الإستراتيجية من خلال تحقيق تعاون أوسع في مختلف المجالات، وتنسيق أعمق إزاء القضايا العربية والإقليمية المشتركة.

وشكر الصفدي الوزراء، على الدعم المستمر الذي تقدمه دول الخليج العربي للأردن.

وأكد في مداخلة في بداية الاجتماع، أهمية اللقاء الذي يعكس الحرص المشترك على البناء على العلاقات التاريخية الإستراتيجية بين الأردن ودول المجلس، خصوصاً في هذا الظرف الصعب الذي تواجه فيه الأمة العربية والمنطقة تحديات كبيرة، على رأسها العدوان الإسرائيلي على الأهل في قطاع غزة.

وأضاف الصفدي أنه يتطلع إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين دولنا في مختلف المجالات، مؤكدا أن "ثمة أرضية صلبة نبني عليها، وعلى مدى سنوات استطعنا أن نؤطر منهجيات العمل لنزيد من تعاوننا في عدة مجالات اقتصادية، واستثمارية، وسياحية".

وأكد أن التعاون بين الأردن ودول المجلس يعكس إرادة مشتركة خاصة أن "أمننا واحد، ومصالحنا واحدة، وقدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة تزداد كلما عملنا معاً".

وقال الصفدي: "نواجه اليوم التحدي الأكبر في منطقتنا، وهو استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، ونعمل جميعاً لوقف هذا العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة حسب تقديرات منظمات أممية وغيرها، وما تزال إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لها".

وأكد أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية جميعاً، ولن نألو جهداً في العمل من أجل إنهاء هذا العدوان والقيام بكل ما يلزم لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، والذي لن يتحقق إلا إذا ما حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الدولة والحرية على ترابهم الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل ليس فقط لوقف العدوان على غزة، ولكن أيضاً لوقف الإجراءات اللاشرعية التي تستمر إسرائيل في القيام بها في الضفة الغربية المحتلة، ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية على أبواب شهر رمضان الفضيل.

وختم الصفدي: "أتطلع إلى العمل معكم جميعاً ليس فقط على تطوير علاقاتنا الثنائية، ولكن أيضاً من أجل إنهاء هذا العدوان وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل،" مشدداً على أنه لن تنعم المنطقة بالاستقرار ما دام الاحتلال مستمراً، وما دام الصراع مفتوحاً.

من جانبه، قال رئيس الاجتماع الوزاري المشترك بين المملكة ودول مجلس التعاون، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في كلمته الافتتاحية: "يعبر اجتماعنا هذا عن تطلعاتنا المشتركة لتحقيق إنجازات ومخرجات مثمرة في مسيرة العلاقات بين دول المجلس والأردن وذلك من خلال خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف الشيخ محمد: "لقد أثقلت منطقتنا العربية بأزمات متعاقبة تأججت منذ احتدام الحرب في غزة، وألقت بظلالها على الدول المحيطة لتشهد تصعيداً أمنياً غير مسبوق في لبنان والعراق وسورية واليمن، مما أضاف تعقيداً في المشهد السياسي الكلي للمنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها، وقد عملت دولنا مجتمعة منذ اليوم الأول لهذه الأزمة على دفع المجتمع الدولي نحو إيقاف نزيف الدم الفلسطيني وإيجاد السلام في منطقتنا، ومواجهة التداعيات الخطرة لهذه الحرب إقليمياً".

وأكد الشيخ محمد: "لطالما كانت المملكة الأردنية الهاشمية على رأس الدول الداعية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية من منطلق الموقف الأردني الثابت تجاه هذه القضية العربية والإسلامية الأولى، والوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها".

وأضاف: "كان للأردن دور كبير في إطار اللجنة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحراك الإقليمي والدولي الداعي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة من أجل حقن الدماء ومنع تهجير أشقائنا الفلسطينيين".

وختم الشيخ محمد: "الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي البؤرة الأساسية لسلسلة الأزمات الراهنة، ويتحتم علينا جميعاً الاستمرار في التنسيق المشترك لحفظ الأمن والسلم في منطقتنا وإحلال السلام العادل الذي طال انتظاره".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، في كلمته الافتتاحية: "نلتقي اليوم في إطار الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والأردن منطلقين من الرغبة المشتركة والصادقة لتعزيز علاقات الأخوة التاريخية المتجذرة والمتميزة التي تجمعنا، قاصدين دعم الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات".

ونوه البديوي بأهمية المبادرة التي أطلقتها السعودية في شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي 2023، بالشراكة مع الأردن ومصر والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء عملية السلام والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وقال: "يؤكد مجلس التعاون على مواقفه الثابتة في دعم أمن واستقرار وسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى دعمه كافة الإجراءات التي تتخذها في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأنشطة غير المشروعة الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وإدانة الاعتداءات المسلحة المتكررة على الحدود الأردنية من قبل الجماعات الإرهابية ومهربي المخدرات".

وأشار إلى توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجلس الأعلى في دورته الـ41 قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، في كانون الأول (ديسمبر) 2021 في مدينة العلا بالسعودية، بشأن دعم الاستقرار وتعزيز التنمية في الأردن، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية، والتي خرجت بنتائج إيجابية من خلال التعاون في عدة مجالات مختلفة ساهمت في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، بفضل جهود فرق العمل المتخصصة حسب مجالات التعاون المتفق عليها في خطة العمل المشترك.

وختم البديوي كلمته بتأكيد الأهمية التي يوليها مجلس التعاون للحوار الإستراتيجي والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن، وتطلع مجلس التعاون ورغبته في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، انطلاقاً من الأرضية الصلبة لوشائج الأخوة والإيمان بالمصير المشترك".

وأجرى الوزراء خلال الاجتماع حواراً موسعاً حول الخطوات المستقبلية لتفعيل التعاون وزيادة التنسيق.

وحضر الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا، ووزير دولة بوزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر.-(بترا)