الأردن: سنتصدى لتهجير الفلسطينيين ويجب إيقاف الحرب

زايد الدخيل

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عمان- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن "تهجير الفلسطينيين خط أحمر وسنتصدى له، وأن الحرب المستعرة على غزة يجب أن تتوقف".وأضاف في تصريحات صحفية أمس، عقب لقائه وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن "شيوخ غزة ونساءها وأطفالها مدنيون وأبرياء، والعجز عن حمايتهم فشل دولي قيمي وإنساني، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة".ولفت الصفدي، الى أن حماية المدنيين من الطرفين، مسؤولية المجتمع الدولي، وأن الكارثة الإنسانية التي تتفاقم ستلقي بظلالها على المنطقة.وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني، بدأ أمس جولة أوروبية هدفها حشد التأييد لوقف الحرب على غزة، وضمان سلامة المدنيين في القطاع، مشيرا إلى أن الجهد الأردني على مدار الساعة، يقوده جلالة الملك لوقف هذه الحرب.وأضاف الصفدي، أنه "يتابع بتوجيهات من جلالة الملك، الاتصالات مع كل القوى الدولية الفاعلة، وبالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، والحؤول دون دفع المنطقة برمتها نحو جحيم التصعيد والحرب".وقال الصفدي، إن هذه الحرب المستعرة على غزة يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أنها تنتج كارثة إنسانية، وهي عقاب جماعي، وفق القانون الدولي، لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه.واضاف إن "منع إسرائيل الغذاء والدواء والوقود عن الغزيين جريمة حرب"، استنادا على اتفاقية جنيف الرابعة، موضحا بأن أهل غزة مدنيون يستحقون الحماية، والصمت عما يتعرض له أهلنا فيها من قتل وتدمير، هو صمت على عدوان وخرق واضح للقانون الدولي، يحاول أن ينزع عن الفلسطينيين إنسانيتهم وهويتهم.وقال الصفدي، إن على العالم أن يعي بأن هذه الحرب لن تقود إلا لمزيد من التوتر والصراع، وبأن يبدأ التفكير مليا في حال البؤس واليأس والقهر والدمار التي ستخلفها الحرب، والتي لن تحقق سلاما ولا أمنا.وأوضح الصفدي، بأن تحقيق الأمن للإسرائيليين يتطلب أيضا تحقيق الأمن للفلسطينيين، وهذا أمر نعمل لأجله، مشيرا إلى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها، والسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.وأكد أن على المجتمع الدولي، التعامل مع الحرب على القطاع وفق معايير واحدة، وقال إن "منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي في شمال القطاع لمغادرة بيوتهم، خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب".وقال الصفدي، إن أهل غزة لا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم، وأن العنف لن يدفع إلا نحو مزيد من العنف، وأن الحرب لن تقود إلا لتأجيج الصراع وزيادة التوتر، وأن "الخطوة الأولى الآن، تكمن في إيصال المساعدات لغزة".وقبيل اللقاء بين وزير الخارجية ونظيرته، حذر الصفدي، من أن الحرب الاسرائيلية المستعرة على القطاع، تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني، وتدفع المنطقة كلها نحو الهاوية.وقال الصفدي، إن "فشل المجتمع الدولي بوقف الحرب، فشل في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة والمدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم".وشدد الصفدي، على أن الصمت على ما يتعرض له أهل غزة من حرب وتدمير، صمت على عدوان يجرد الغزيين من إنسانيتهم وحقهم في الحماية، وصمت على الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي.وقال، إن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على القطاع وفق معايير واحدة، فيدين قتل المدنيين الفلسطينيين كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، فالضحايا المدنيون هم ضحايا أياً كانت هويتهم أو جنسيتهم.وأكد الصفدي، أن المدنيين الفلسطينيين ليسوا أقل إنسانية من المدنيين الإسرائيليين، وأن الحرب التي أعلن الاحتلال أن هدفها القضاء على حماس، تقتل وتشرد الأبرياء الفلسطينيين، وستترك المنطقة والعالم في مواجهة تداعيات بيئة الدمار واليأس والقهر التي ستحيل إسرائيل غزة إليها، ولن تحقق أمناً ولن تقود إلى سلام.وشدد الصفدي، على أن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي في شمال القطاع لمغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيها حربها على القطاع، خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب.وأكد رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وحذر من أن محاولة إسرائيل فرض ذلك سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية، تعمق التصعيد والصراع وتوسعه.وشدد وزير الخارجية على أن العنف لن يدفع إلا نحو المزيد من العنف، وأن الحرب لن تقود إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر.وقال الصفدي، إن وحده السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني كاملة سيحمي فلسطين وإسرائيل والمنطقة كلها من دوامات العنف، وإن إسرائيل لن تحصل على الأمن والسلام ما لم يحصل الفلسطينيون على الأمن والحرية في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) للعام 1967.وأكد الصفدي أنه على كل من يريد الأمن والسلام في المنطقة، ولكل دولها وشعوبها، التحرك فوراً لوقف العدوان على غزة، والعمل لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.وأكد الصفدي أن شيوخ غزة ونساءها وأطفالها هم مدنيون وأبرياء يمثل العجز الدولي عن حمايتهم فشلا دوليا قيميا وإنسانيا لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة.