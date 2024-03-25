الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن: ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي الإنساني

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1
 بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال لقائه أمس وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والحرب على غزة.اضافة اعلان
وأكد الوزيران الحرص المشترك على استمرار التنسيق بين المملكة وألمانيا في جميع المجالات، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة والطاقة والمياه.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها المستعرة على القطاع.
كما ثمن الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن لرفد مسيرته التنموية ومساعدته في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وخاصة أزمة اللجوء.
كما شدد الوزيران على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأونروا.
وثمن الوزير أنين الجهود التي تقوم بها المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها الوزير أنين للمنطقة، سيعلن خلالها عن زيادة الدعم المقدم للأونروا بقيمة 15 مليون يورو خلال الفترة 2024-2026 في كل من الأردن ولبنان، كما سيحضر حفل توقيع اتفاقيات بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه في المملكة، مع بنك التنمية الألماني.
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