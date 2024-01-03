الأردن قدم ما لم تقدمه دول كبرى لحماية اللاجئين رغم إمكانياته المحدودة

سماح بيبرس

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عمان – لم يتغير موقف الأردن من قضايا اللاجئين، وما يترتب عليه من تبعات إنسانية واقتصادية وصحية وتعليمية واجتماعية وثقافية وسياسية، بحكم أنه من بين أكثر دول العالم، إيواء وحماية لهم. وقد تكرس في هذا النطاق نهج واضح للمملكة، إذ يرى سياسيون واقتصاديون، بأنّ الأردن وصل حد الإشباع في هذه الملف، وقدم ما لم تقدمه دول كبرى لحماية اللاجئين، في ظل إمكانياته المحدودة. ولم يعد يستطيع تحمّل المزيد، في وقت يشكل فيه حجم اللاجئين، أكثر من ثلث السكان.وفي هذا السياق، يتبدى وضوح الرؤية الأردنية في هذا الملف، الذي لم يعد يحتمل أي مداورات، تضاعف من أعبائه، فالأردن وفق سياسيين واقتصاديين، يستضيف حاليا 4 ملايين لاجئ، نيابة عن المجتمع الدولي، الذي يدير له ظهره، متجاهلا جهوده المستمرة تجاه اللاجئين الذين يحتاجون لحماية شاملة، وموارد ترفد عيشهم وعناية صحية، وتعليم وعمل، وما الى ذلك من مقتضيات الحياة الضرورية.وهو ما أكد السياسيون عليه لـ"الغد"، من ان الأردن بات يتحمل أعباء كبيرة جدا جراء اللاجئين، ما يلقي بظلاله القاتمة على الاقتصاد الوطني، الى جانب استنزاف موارده وموازنته، وكل ذلك ينعكس على الأردنيين واللاجئين على حد سواء.ولعل تحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في عمّان مؤخرا، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والتي بين فيها، أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية أو التسبب بنزوحهم، تفضي الى أزمة في دول الجوار، ومن ثم تفاقم قضيتهم، ومعاناتهم ومعاناة الجوار أيضا.لذا فإن جلالة الملك، يشدد على رفضه لأي خطوة من شأنها أن تؤدي لتهجير الفلسطينيين، لأنها ستصعد من الصراع في المنطقة، وتوسعه، ما يدفع إلى تدفق اللاجئين من الضفة الغربية إلى داخل الحدود الأردنية، وهو ما يرفضه الأردن، رفضا حازماً، ويعتبر ذلك "خطا أحمر" من شأنه أن يصفّي القضية الفلسطينية بشكل نهائي.نائب رئيس الوزراء الأسبق د. جواد العناني، قال إنّ جلال الملك في خطابه الأخير للأمم المتحدة، ركز على موضوع اللاجئين من 3 محاور، هي ما تسببه من مجاعات وفقر وتفاوت في الدخل على مستوى العالم، والبيئة والحروب.وقال العناني، إنّ الأردن يستضيف لاجئين من عدّة دول، ولم يعد لديه القدرة على استيعاب المزيد، لا من حيث الموارد الطبيعية، ولا من حيث التمويل المالي، خصوصا وأنّ المانحين من المجتمع الدولي، بات لديهم أولويات بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانيّة.وأكد أنّ الأردن لن يستقبل مزيداً من اللاجئين، مشيرا الى أنّ التهديد بتهجير الفلسطينيين اليوم بعد الحرب على غزّة، هو بمنزلة إعلان حرب على الأردن، خصوصا وأنّ اسرائيل تنطلق من رؤية الزعيم الصهيوني المتطرف جابوتنسكي، الذي كان ينادي ببناء جدار حديدي، يعجز السكان العرب المحليون عن هدمه، وهذا الجدار بالنسبة للكيان الصهيوني هو الأردن.ويرى العناني أنّ هذه الرؤية الصهيونية، تشكل خطراً ليس على القضيّة الفلسطينية حسب، بل وعلى الأردن، واصفاً ذلك بأنّه "مخطط رهيب" ضد المملكة، ويهدد أمنها وسلامتها، كما أنّ له بعدين؛ إقليميا ودوليا، يتمثل بزيادة القتل والفقر والجوع على مستوى العالم، وخلق مزيد من اللاجئين والنازحين.وزير الإعلام الأسبق د. محمد المومني، قال إنّ ملف اللاجئين يعتبر اليوم من أكبر التحديات التي يواجهها وسيواجهها الأردن مستقبلاً، فحجم اللاجئين كبير ويرتّب علينا أعباء كبيرة، اقتصاديّة وسياسيّة وأمنيّة، سيما مع استمرار تراجع الدعم الدولي.وأضاف المومني، أنّ الأردن معني بتوظيف أدواته المتاحة كافة، لضمان استمرار دعم اللاجئين، واتخاذ التدابير بمنع قدوم المزيد منهم، في ضوء السلوك الصهيوني الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين.وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر المدادحة، قال إنّ ملف اللاجئين عالمياً، لم يعد أولويّة، وبالتالي فإنّ المساعدات التي كانت توجه للاجئين، وتحديداً للسوريين تراجعت حتى قبل الحرب الصهيونية على قطاع غزة، ما يعني أنّ اللجوء كان وما يزال يشكل عبئا كبيرا على الأردن.ويرى المدادحة أنّ احتماليّة خروج الفلسطينيين من غزة كلاجئين إلى دول الجوار ضعيف، خصوصا وأنّ الشواهد من هناك تكشف عن أنهم ما يزالون متمسكين بالبقاء فوق أرضهم، وفي حال جرى تهجيرهم، فسيكون التهجير باتجاه مصر، أما التهجير من الضفّة الغربية باتجاه الأردن، فهو هدف إسرائيلي مزمن، وبعيد المدى.وكانت الأمم المتحدة كشفت في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام 2024، أن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين، يحتاجون للدعم، بينما يوجد 730 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، يحتاجون لدعم مماثل، وهي تعترف بأن 80.5 % منهم يعيشون في المجتمعات المضيفة كجميع اللاجئين غير السوريين، وهي أيضا، تعتبر الأردن "ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، برغم أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 التي نصت على توفير حقوق أساسية للاجئين المستضافين".وذكرت أنه ومنذ بداية الاستجابة للاجئين، سمحت الدولة بإدماج اللاجئين في المجالات الحرجة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة للوصول الشامل إلى برنامج الاستجابة الصحية والتطعيم الوطني لكورونا.وكان جلالة الملك، أكد الشهر الماضي في كلمة له في المنتدى العالمي للاجئين، على أن "منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية"، وأنه "لا يمكننا أن ندير ظهورنا لهم؛ لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا"، لكن الأردنيين "يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين".وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لم تمول خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية إلا بـ507 ملايين دولار من أصل 2.2 مليار دولار، هي متطلبات التمويل في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين؛ أي بنسبة 22.3 %، بينما لم تتجاوز نسبة التمويل للعام الماضي 33.4 %.وحتى خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام الحالي، لم يتجاوز تمويل احتياجاتها 34 % من أصل حجم الاحتياجات الكلي والمقدر بـ968.7 مليون دولار، حتى نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي.يشار هنا إلى أن تقارير لمؤسسات دولية أكدت العبء الكبير الذي يشكله اللجوء على الاقتصاد الأردني، فيما كان برنامج الغذاء العالمي أشار في آب (أغسطس) الماضي في تقرير المراجعة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للعام الماضي، إلى أن "الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية".كما أكد في تقاريره الصادرة مؤخرا، أن "النقص الحاد غير المسبوق في التمويل، بات يجبر البرنامج على تقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين".