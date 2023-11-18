الأردن: لن يتم إرسال قوات عربية إلى غزة والأولوية الآن لوقف العدوان

اضافة اعلان

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن "الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل عدوانا غاشما، وليس دفاعا عن النفس، وأنه لو قامت دولة أخرى في العالم بجزء مما فعلته إسرائيل لفرضت عليها عقوبات من كل ركن من أركان العالم الآن"، لافتا إلى أنه "لا شيء يمكن أن يبرر هذه الوحشية".جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي أمس، في أعمال الدورة الـ19 بحوار المنامة، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة، ونظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.وبين أن إسرائيل تحتجز 2.3 مليون فلسطيني كرهائن، لافتا إلى تهجيرها لـ1.65 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومن حيث النسبة المئوية، أي حوالي 275 مليون أميركي! وأضاف "أن إسرائيل تقول للفلسطينيين: لن نقتلكم في الشمال، بل سنقتلكم في الجنوب"، مؤكدا "سيظل هذا الصراع يطارد المنطقة ما لم يتم القضاء على السبب الجذري له وهو الاحتلال".وتساءل الصفدي: من يتحدث عن أي مشروع إقليمي في هذه المرحلة؟ من يتحدث عن التكامل؟، الأمر كله يتعلق بالحرب، مؤكدا أنه "لن يتم إرسال قوات عربية إلى غزة"، وأنه تحدث مع نظرائه العرب بهذا الخصوص.وقال إن "إسرائيل تضع نفسها فوق القانون، وأن منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب"، مؤكدا أن "الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وقتل المدنيين والنساء والأطفال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا، ثم إيجاد طريقة لإنهاء الصراع للأبد بناء على حل الدولتين، وبدون ذلك سيتكرر العنف مجددا ومجددا".وحذر الصفدي من توسع الصراع، مشيرا إلى أن "هناك احتلالا لم ينته ولا تبدو في الأفق نهاية له، ولن نفكر في أي خيار ينظر إلى غزة وحدها".وأضاف الصفدي: "نعم للإفراج عن الرهائن، لكن لا لربط الهدنة الإنسانية بالإفراج عن الرهائن"، مبينا أنه "منذ سنوات ونحن نحذر من غياب الأفق السياسي، لقد عملنا دائمًا من أجل السلام للجميع"، معيدا التأكيد أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم لمنع ذلك.