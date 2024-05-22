الأردن: نرحب بالاعترافات الأوروبية بفلسطين

زايد الدخيل

- سيارتو: الأردن يستحق كل المساعدة والدعم من أوروبا لدوره في إيواء اللاجئين

-التراجع الخطير في الدعم المقدم للاجئين سينعكس سلبا على أوضاعهم

-الأولوية الأولى وقف العدوان على غزة والثانية إدخال المساعدات

-7 أكتوبر لم يحدث من فراغ وعلينا وضع الأمور في سياقها لنعرف كيف نتعامل معها

-الأوضاع في الضفة على حافة الهاوية وإذا تفجرت فالصراع سيأخذ منحى أخطر وأكبر