الأردن وأعباء اللجوء السوري.. التزام أخلاقي باهظ الثمن

العبادي: ضرورة الضغط على الولايات المتحدة لإعفاء الأردن من تبعات "قيصر"
الأردن أفرط في الرهان على مساعدات المجتمع العربي والدولي.. واليوم يدفع الثمن
الوضع الاقتصادي الصعب للأسر الأردنية قضى على "ثقافة العيب"
عمان - بعد مرور أكثر من 13 عاما على فتح الحدود الأردنية أمام اللاجئين السوريين الهاربين من الصراعات والنزاعات في سورية، واستضافة ما يزيد على 1.4 مليون سوري، بات الأردن اليوم عالقا في مواجهة معضلة حقيقية تتلخص في الثبات على موقفه الأخلاقي والإنساني في الاستمرار في استضافة هؤلاء اللاجئين الذين يشكلون عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي، في وقت تتراجع فيه مساعدات ودعم المجتمع الدولي.
وتذهب التحليلات والتنبؤات السياسية الى استمرار التوترات والصراعات في الداخل السوري لسنوات عدة، ما يعني استمرار استضافة اللاجئين الذين لم يعد خيار العودة الى أراضيهم ضمن أولوياتهم.
ويرى سياسيون ومحللون في ندوة نظمتها “مجالس الغد” أن الأردن لا يمكن في ظل التزاماته الدولية والقانونية والإنسانية أن يخرج عن خيار “العودة الطوعية” للاجئين، وهي محكومة بعوامل الجذب والطرد في كل من الأردن وسورية، ليحسم السوري موقفه نحو بقائه على أراضي المملكة من عدمه.
ودعا هؤلاء الحكومات الى الحذر في المعالجة السياسية والإعلامية لملف اللاجئين، وإدارته بطريقة يحافظ الأردن فيها على المكتسب الأخلاقي الذي حققه خلال السنوات الماضية، محذرين من تصنيع جو سياسي عدائي تجاه السوريين الذين لاقوا الترحيب والقبول الاجتماعي من الأردنيين.
وأكدوا أن مصلحة الأردن تستدعي أن يكون هناك تنسيق دائم مع دول العالم، والضغط نحو تقديم المساعدات الكافية، خصوصا وأن السوري يزاحم الأردني في الخدمات المقدمة وفي فرص العمل المتاحة، لافتين الى أن أزمة اللجوء السوري لم تعد ذات أولوية لدى المجتمع الدولي في ظل بروز مشكلات اقتصادية وحرب أوكرانيا مع روسيا ما أدى الى تراجع المساعدات الموجهة للأردن.
العبادي: منافسة غير عادلة
نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ممدوح العبادي، قال إن الأردن تاريخيا كان من أكثر الدول العربية التي استقبلت لاجئين عربا، وأن اللاجئ بغض النظر عن جنسيته كان يلقى دائما الترحيب والقبول من قبل الأردني، ولم تكن هناك أي مشكلة في تقبلهم اجتماعيا.
إلا أن ذلك – وبحسب العبادي- تغير، وبات هناك شعور بأن وجود حوالي 1.4 مليون سوري يشكل عبئا على الأردن، خصوصا وأن السوري أصبح يشاركه المياه والكهرباء والمدارس والصحة وغيرها من الخدمات، كما يشاركه – وهذا الأهم- على الوظيفة.
وبين أن المنافسة بين العامل الأردني والسوري ليست عادلة، فالعامل السوري على سبيل المثال في الرمثا سيطر على سوق العمل، وبات موجودا في كل أسواق العمل.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي اليوم صعب على الأردنيين، وهم يعانون من البطالة التي وصفها بـ”القنبلة الموقوتة”، فيما معدلات الفقر في ازدياد حتى وصلت، وفقا لتقرير نشر في “الغد” مؤخرا، إلى حوالي 4 ملايين فقير.
وشدد على ضرورة الضغط على الولايات المتحدة (الحليف الرئيس للأردن)، فيما يتعلق بـ “قانون قيصر”، مشيرا الى أن الأردن متضرر من هذا القانون أكثر من سورية، موضحا أن الضغط على الأميركان لا بد أن يكون في سياق وضع الأردن الاقتصادي، الذي بات مواطنوه يعانون الفقر والبطالة في الوقت الذي يستضيف هذا العدد من اللاجئين.
ويرى بأن الشعب الأردني يجب أن يضغط على الدولة الأردنية دعما لها أمام الغرب الذي يضغط على الأردن لاستضافة اللاجئين، قائلا بأن “الوضع الاقتصادي لا يحتمل إلا عودة اللاجئين الى بلادهم”.
ودعا الدولة الى إقناع السوريين في الأردن للعودة الى بلادهم، مبينا أن الأردن لا بد أن يركز على مشكلة أساسية اليوم هي محاربة البطالة بين الأردنيين، فمصلحة الأردن هي في عودة السوريين الى أراضيهم، مشيرا الى أن حوالي نصف اللاجئين السوريين موجودون قبل الأحداث، وبالتالي لم يكونوا مهددين في بلادهم، وبإمكانهم العودة.
ونادى العبادي بـ”أردنة الوظائف”، مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي الصعب للأسر الأردنية قضى على ما يسمى بـ”ثقافة العيب” التي كنا “نتحجج بها في إحجام الأردني عن بعض الوظائف، وبات الأردني مستعدا للعمل في كل القطاعات والمجالات”.
وتابع: “عندما قامت السعودية بـ(سعودة الوظائف) لم يلمها أحد، وبالتالي ما المانع من أردنة الوظائف خصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب؟”.
وأضاف أن “الغرب تراجع عن تقديم المساعدات، وهو ينطلق من حجة أن الأراضي السورية أصبحت آمنة، ويستطيع السوريون العودة الى اراضيهم، ناهيك عن أن الأولوية، وفي ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية، باتت لمواطني هذه الدول في الدعم والمساعدة، ومن جهة أخرى السوري مرتاح في الأردن ويشارك الأردني بالخدمات وبمصدر رزقه”.
المعايطة: التحول إلى السياسي
وقال وزير الدولة لشوؤن الإعلام السابق سميح المعايطة، بأن الدولة الأردنية لا تمتلك خيارا واضحا في ما يتعلق بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولا يتوفر لدينا منهج للتعامل مع هذه الأزمة المتعاظمة، مضيفا أن السياق الحالي الذي ينتهجه الأردن في إعادة اللاجئين “لا يخدم أهدافنا، حيث ما زلنا نمضي في سياق المطالب الإنسانية”.
وأضاف المعايطة: “لا بد في لحظة من اللحظات أن يتحول الأردن من التحرك في السياق المطالبي إلى السياق السياسي، فالدولة الأردنية لا يمكنها حل مشكلاتها الاقتصادية، دون أن تجد حلا حقيقيا لأزمة اللجوء، إذ إن مشكلتي الطاقة والمياه الضاغتين لا يمكن التحرر منهما دون التخلص من جزء كبير من الكتلة السكانية الهائلة للاجئين”.
وبين أنه “على الرغم من حرص الحكومة على الحديث عن أزمة اللجوء السوري في كل المحافل الدولية واللقاءات الرسمية والدبلوماسية التي تجمع الأردن مع دول العالم، إلا أنه أصبح من الواضح بأن المجتمع الدولي ليس معنيا بأزمة اللجوء السوري وعودتهم إلى بلادهم، ما يعني بالنسبة لنا أردنيا أن الطريق مسدود تماما أمام حل هذه الأزمة”.
وأشار إلى أن الأردن “بذل جهودا كبيرة مع عدة دول عربية، من أجل إعادة تأهيل الوضع السوري عربيا ودوليا، وهذا ما يجب مقايضته بفتح الباب أمام عودة اللاجئين مع ضمان استقرارهم الأمني والمعيشي”، مبينا بأنه “قد لا تكون هناك حاليا، أي بوادر إيجابية من قبل الحكومة السورية في ما يخص هذا الملف”.
ولفت المعايطة إلى أنه “حتى لو تم فتح باب العودة، فإن اللاجئين ذاتهم ليس لديهم خيار أو تفضيل للعودة إلى بلادهم، خاصة وأن النسبة الأـكبر منهم ينتمون لمناطق الجنوب السوري، والتي ما تزال تشهد صراعا واقتتالا، ما يجعل لديهم مخاوف أمنية واقتصادية ومعيشية قد يعزفون بسببها عن العودة”.
شتيوي: العودة الطوعية جزء من التزام الأردن بالاتفاقيات
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي قال أن السياسة الأردنية كانت واضحة منذ بداية الأزمة السورية في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، حيث تم فتح الحدود أمامهم للاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية ودول العالم.
وأضاف شتيوي: “كان الأردن قد التزم في مؤتمر لندن عام 2016 بتسهيل توظيف 200 ألف لاجئ سوري ودمجهم في اقتصاده، مقابل حزمة مساعدات من الدول المشاركة، تضمن تقديم دعم مالي ومشاريع تنموية، وتسهيل قواعد المنشأ للصناعات الأردنية التي توظف نسبة من اللاجئين السوريين لدخولها للسوق الأوروبي”.
وقال إن الحكومة، خلال السنوات الماضية، أوفت بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي، إلا أن الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة صارت لديها أولويات أخرى خلال الفترة الماضية أدت بها الى التقاعس عن تقديم ما وعدت به وتراجع الدعم الدولي بشكل كبير.
وقال إن المجتمع الدولي بجانب الدعم الإنساني الذي قدمه للأردن، كان “يدعم تسهيل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين في الأردن تحسبا لتراجع المساعدات الإنسانية في المستقبل”.
وتابع: “في الوقت الذي يقول فيه الأردن إن هناك حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، إلا أن المجتمع الدولي يعترف بـ670 ألفا، المسجلين بالمفوضية السامية للاجئين وبالتالي فإن ما يتعلق بالمساعدات مرتبط بهذا العدد فقط”.
وأكد شتيوي على أنه لا يوجد حلا سحريا بيد الدولة الأردنية اليوم للتعامل مع اللاجئين، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية.
وقال إن “العودة الطوعية هي “الخيار الوحيد بالنسبة للأردن فهو ملتزم باتفاقيات دولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين”.
وأوضح أن الأردن “ليس من ضمن الدول الموقعة على ميثاق جنيف للعام 1951، لكنه موقع على اتفاقيات حقوق الإنسان، وعلى بروتوكول مع المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين عام 1998، والذي تتضمن بنودا، كحرية تنقلهم وعملهم وغيرها، وبالتالي فإن العودة الطوعية ليست خيارا سياسيا متغيرا، وإنما هو جزء من التزام الأردن باتفاقيات دولية، مضيفا بأن “دولة كالأـردن ترتبط بعلاقات عميقة مع المجتمع الدولي لا يمكن أن تسير عكس التزاماتها مع المجتمع الدولي والذي قدم نموذجا متميزا في التعامل مع اللاجئين تاريخيا”.
وقال إن العودة الطوعية لها شروط تتعلق بتوفر ظروف معيشية واجتماعية لائقة في سورية، وضمان عدم تعرض اللاجئ عند عودته لأي عقاب أو مساءلة، إضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب داخلها.
وذكر شتيوي أن الخيار الأمثل هو في إقناع المجتمع الدولي، وخصوصا الدول العربية والأمم المتحدة، بإيجاد برامج أو “صيغة ما”، وبالاتفاق مع الحكومة السورية لعودة هؤلاء ضمن “ترتيبات خاصة” تضمن سلامتهم وأمنهم، وتوفر لهم المساكن وفرص العمل وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، ملمحا الى أن عودة سورية لجامعة الدول العربية، قد تكون حافزا لإيجاد مثل هذا الخيار، وبما ينسجم مع القانون الدولي.
ولفت الى أن الهجرة القسرية تختلف عن الهجرة الطوعية من حيث أن الحكومات تستطيع أن تتعامل مع الهجرات الطوعية كالعمالة الوافدة بدرجة أكبر وأكثر مرونة، أما الهجرة القسرية فمختلفة تماما لأن التعامل مع هذا النوع من الهجرات المرهون باتفاقيات دولية وشروط محددة.
وقال إن العودة الطوعية لا تكون إلا ضمن معطيات العوامل الجاذبة أو الطاردة، حتى يقرر اللاجئون البقاء أو العودة، واليوم عوامل الجذب في الأردن أعلى من عوامل الطرد بالنسبة للاجئين السوريين.
ولفت شتيوي الى ضرورة التمييز بين الفئات المختلفة من اللاجئين، فهناك من يعتمد كليا على المساعدات، وثمة نسبة تعتمد على المساعدات والعمل، وهناك نسبة تعتمد على العمل كليا كمصدر للدخل، وبالتالي لا بد من عمل دراسة يتم من خلالها تحديد من هي الفئات التي من الممكن أن تعود طوعيا الى بلادها.
وأوضح أن اللاجئ الذي يعمل ومستقر في الأردن ومندمج اقتصاديا واجتماعيا لا نتوقع له العودة، فعوامل الجذب لبقائه أكبر من عوامل الطرد.
وأشار الى أنه “وعلى الرغم من أن الوجود السوري خلق ضغطا على القطاعات المختلفة، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل دوره الإيجابي في الاقتصاد في مراحل مختلفة، لكن ومع تراجع المساعدات فإن الجانب السلبي سيطغى على الجانب الإيجابي اقتصاديا، وهذا التراجع كان لا بد من أخذه بعين الاعتبار في وقت سابق”.
وأضاف شتيوي أن “عودة الاجئين السوريين لبلادهم ترتبط بمخرجات الأزمة السورية، وبموقف الدول الفاعلة من إعادة الإعمار، والذي ما يزال غير موافق عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واللذين يشترطان وجود حل سياسي قبل ذلك”.
وأكد أن هناك مجموعة من المؤشرات والنسب التي تدلل على أن عوامل الجذب لبقاء اللاجئ السوري في الأردن أكبر من عوامل الطرد، حيث تشير الدراسات الى أن 43 % من السوريين في الأردن باقون بسبب الأمن والأمان والاستقرار، وبسبب العمل 16 %، والراحة النفسية 9 %، وتوفر الخدمات العامة الصحية والتعليمية 12 %، إضافة الى وجود الدعم المالي، وهذا يعني أن العوامل الجاذبة في الأردن مرتفعة للاجئين السوريين، ما يحد من عودتهم الطوعية.
واستدرك: “في المقابل، فإن العوامل الجاذبة في سورية ما تزال متدنية نتيجه لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية بعد عقد من الصراع السياسي وتدمير البنية التحتية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية نتيجة للحرب والعقوبات التي تخضع لها”.
أبو طير: تجنب تصنيع جو معاد للسوريين
الصحفي والكاتب السياسي ماهر أبو طير نبه الى نقطة تتعلق بأن الأردن تاريخيا “كان يوضع في نقاط اختبار في سمعته، وكان دائما متهما، ولذلك لا بد من أن يكون حذرا في المعالجة السياسية والإعلامية لهذا الملف، ومن المهم عدم تصنيع جو سياسي عدائي تجاه السوريين، وبالتالي إدارة هذا الملف بطريقة يحافظ الأردن فيها على المكتسب الأخلاقي وعدم تبديده في ظل الظروف الحالية، خصوصا وأن السوريين في الأردن لاقوا القبول اجتماعيا”.
وأضاف أبو طير: “الاتصالات الأردنية السورية مؤخرا كانت تدعو الى رفع قانون قيصر لتوفير بيئة آمنة داخل سورية اقتصاديا يستطيع اللاجئون العودة في ظلها، كما كانت هناك مطالبات في آخر اتصال مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالإعلان عن مبادرة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة في سورية، بمعنى آخر فإن الحكومة السورية باتت تضغط باتجاه رفع الحصار مقابل عودة السوريين”.
وتابع: “كما استغلت الأزمة السورية لتحقيق ما يسمى بالإزاحة الديموغرافية، أو الإزاحة السكانية للكتلة السنية، لتشكيل خارطة ديموغرافية داخل سورية وفقا لحسابات معينة”.
وزاد: “في تصريحات لفيصل المقداد قال إن النظام لم يخرج السوريين من بلادهم، واتهم الأردن بأنه كان شريكا أساسيا في تهيئة الأسباب لإخراج السوريين من أراضيهم، وأنه لعب دورا كبيرا مع دول أخرى في تدمير التماسك السوري الداخلي”.
وتابع: “كما صرح فيصل المقداد بأن التعامل مع العائدين سيكون وفقا للقانون وسيادة الدولة، وهذا التصريح يتضمن تهديدا مسبقا لهؤلاء، حيث إن نسبة كبيرة منهم مطلوبون لخدمة العلم، ومنهم من هو مطلوب على موقف أعلنه ضد النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من تبرع لتنظيمات مسلحة”.
وأشار الى أن “ما يفهم من ذلك بأن الحكومة السورية تعاقب دول الجوار على موقفها، وبالتالي فإن هذا يعني بأن موقف الدولة الأردنية موقف صعب جدا، وبات يستضيف لاجئين من بينهم 200 ألف مولود جديد اكتسبوا بشكل متدرج الثقافة الأردنية، وباتوا مشتبكين اجتماعيا واقتصاديا بالمجتمع الأردني، خصوصا وأن البيئة الاجتماعية في الأردن هي من ألطف البيئات في التعامل مع السوريين مقارنة بدول أخرى تشهد مواقف عدائية ضدهم”.
وأكد أبو طير أن “الدولة الأردنية أفرطت في الرهان على مساعدات المجتمع العربي والدولي، واشتبكت في العملية السياسية بشأن الملف السوري، وهي اليوم تدفع الثمن”.
وقال إن “الأزمة السورية لم تعد متعلقة بسورية وحدها بل هي أزمة سورية إقليمية، وفي جزء منها هي أزمة سورية أردنية، والرهان على عودة طوعية للسوريين بات حلما لا يمكن أن يتحقق، فمعظمهم يراهنون على الهجرة الى بلد ثالث، ناهيك عن أن كل الرسائل من الداخل السوري سيئة لعدة أسباب من ضمنها الوضع الاقتصادي الصعب، ودمار منازل البعض، وتفشي أعمال الثأر والانتقام، إضافة الى انتشار التنظيمات المتطرفة وعصابات المخدرات، وبالتالي ليس هناك ما يشجع اللاجئ على العودة”.
ودعا الأردن الى إلزام المجتمع العربي والدولي بتحمل كامل مسؤولياته، والضغط من أجل فتح باب الهجرة لبلد ثالث، مؤكدا أن خيار العودة إلى سورية في ظل الأوضاع القائمة حاليا بات مستحيلا.
واستشهد بدراسة نفذتها مفوضية الأمم المتحدة تشير الى أن أكثر من 89 % من السوريين لا يخططون للعودة خلال السنة المقبلة.
وأشار الى أنه “قد يكون هدف الولايات المتحدة، ومن خلال فرض العقوبات على سورية، تكسير الداخل الأردني، وإبقاء اقتصاده ضعيفا ومدينا، وهذا لا يرتبط بالضرورة بالوجود السوري بقدر ما له علاقة بإبقاء هذا البلد على الحافة”.
ولفت أبو طير إلى “ضرورة ألا ننسى خيار الأفراد في العودة الى سورية، حتى لو استقرت الأوضاع الأمنية في سورية وصدر من قبل الحكومة عفو عام”، مشيرا الى أن “معظم اللاجئين لا يريدون العودة، لأسباب تاريخية مع حكوماتهم”.
العثامنة: 3 مشكلات مع سورية
وقال الكاتب الصحفي مالك عثامنة بأن الأردن يحاول منذ سنوات مع سورية لحل ثلاث مشكلات، هي الحدود، والمياه، واللاجئين، فالمشكلة الأولى تمكن الأردن من إيجاد حل لها وحماية الحدود من تسلل مهربي المخدرات، من خلال تغييره قواعد الاشتباك العسكري، وفي ما يخص المشكلة الثانية وهي المياه يبدو بأن حلها ما يزال بعيد المنال وستبقى عالقة، والمشكلة الثالثة وهي الأهم هي مشكلة اللاجئين، حيث قدم الأردن وما يزال مطالبه للتغلب على هذه الأزمة”.
وأوضح عثامنة أن “أزمة اللاجئين قضية تشغل بال الدولة الأردنية بشكل مستمر، حيث قدم الأردن في سبيل حلها في صيف عام 2021 أول مبادرة لمواجهة هذه الأزمة وحلها، عندما طالب الملك آنذاك خلال لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم تطبيق قانون قيصر على الأردن الذي كانت تعتقد الدولة بأنه بوابة لإعادة العلاقات مع سورية، وبالتالي عودة اللاجئين، وتمت الموافقة على الطلب الأردني من قبل الرئاسة الأميركية لكن في نهاية المطاف أوقف الكونغرس الأميركي الموافقة”.
يذكر بأن قانون قيصر هو أحد العقوبات التي فرضها الكونغرس الأميركي لحماية المدنيين في سورية، حيث يستهدف الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للرئيس السوري؛ كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية، والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، عد استهدافه الكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي كانت تقدم الدعم للحكومة السورية خلال سنوات الأزمة.
وكشف عثامنة أن هناك مبادرة ثانية تم طرحها مؤخرا بالتنسيق بين الأردن وتركيا، وتتمثل بتبني النموذج التركي في إعادة توطين اللاجئين داخل الأراضي السورية المتاخمة للحدود، منوها بأنه عند الحديث عن تبني النموذج التركي لا بد من التنبه إلى المعطيات والإمكانات التي تتوفر عليها تركيا، والبعد العسكري لديها، وتوفر التمويل.
وقال: “تم عرض هذه المبادرة على سورية خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية وشوؤن المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق، حيث تتضمن المبادرة العمل على تدشين صندوق إقليمي ودولي لتمويل إعادة السوريين وتسكينهم داخل حدود بلادهم، على أن يقوم الأردن بتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، ومقابل ذلك ستكون سورية مطالبة بعدم ملاحقة العائدين أمنيا، إضافة إلى التنسيق مع السفارات السورية في دول الجوار السوري لتسجيل جميع القيود المدنية لهؤلاء اللاجئين في دوائر النفوس السورية من أجل تثبيت هوية وجنسية هؤلاء داخل بلادهم، وفي الوقت ذاته التأكد من دقة أرقامهم وإحصائياتهم”.
وحول رؤيته لما هو مطلوب للتعامل مع أزمة اللاجئين، أكد عثامنة بأن “مصلحة الأردن في هذا الملف تستدعي أن يكون هناك تنسيق دائم بهذا الشأن مع أنقرة، إضافة إلى الاستفادة من الاحترام الذي يحظى به الملك في أوروبا، والعمل على تحقيق اتفاق مع الدول الأوربية لدعم المقترح الأردني وتمويله، مبديا تخوفه من أن يتم حل هذه الأزمة من خلال تجنيس اللاجئين في مرحلة ما”.
زوانة: المجتمع الدولي راوغ الأردن
إلى ذلك قال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة بأنه يمكن فهم السياق الذي أدى إلى تفاقم أزمة اللجوء السوري في المملكة من خلال ثلاثة مستويات، هي المجتمع الدولي الذي تمكن من إقناع الأردن في بداية الأزمة باستقبال اللاجئين، مقابل تقديم الدعم والمساعدات لهم، لكنه الان “تخلف عن كثير من التزامته وقام بمرواغة الأردن وخداعه” في هذا الملف بشكل واضح.
وأضاف زوانة “أما المستوى الثاني، فهو الإقليمي، حيث إن بعض الأطراف الإقليمية قامت بتمويل بعض الجهات المتصارعة في الأزمة السورية، كما حشدت ماكينة الإعلام لتأكيد أن الصراع في سورية سينتهي خلال أشهر قصيرة، ما شجع الأردن على استقبال اللاجئين ظنا بأنه سيكون استقبالهم مؤقتا ولن تطول الأزمة”.
وتابع: “أما المستوى الثالث فهو المحلي، حيث كان هناك فشل في إدارة هذه الأزمة وتقدير انعكاساتها المستقبلية، خاصة في ضبط وتحديد عدد اللاجئين، إذ كان هناك تضارب في إحصاءاتهم وصفاتهم وتوزيعاتهم المختلفة من قبل الجهات المعنية بهذه الأزمة، وكان لذلك دور في عدم توفر بيانات واضحة أمام مؤسسات المجتمع الدولي، وعدم تقدير حقيقي لجسامة هذه الأزمة على الأردن”.
واعتبر أن “الرهان الأردني على مؤتمر لندن كان فاشلا، وتم تضخيمه وتصويره بأنه سيكون منقذا للاقتصاد الأردني، من خلال الاتفاق على قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوربي، مقابل إدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل المحلي ومنحهم تصارح عمل”.
وأشار زوانة إلى أن أزمة اللجوء السوري ليست هي المسوؤلة عن تفاقم مشكلات الاقتصاد الأردني، الذي كان يعاني من تراجع مؤشراته أصلا قبل أزمة اللجوء.
وأكد أن الخيارات التي يمكن من خلالها أن يتم حل هذه القضية المعقدة تبدو محدودة، ومنها التنسيق مع الدول العربية من أجل تحمل مسوؤلياتها في هذه القضية، لا سيما دول الخليج، وحثها على استقدام عدد من هؤلاء اللاجئين ووفق حاجاتها، وتوفير فرص عمل لبعض هؤلاء لديها، إضافة إلى العمل على تحسين الاقتصاد المحلي، واستثمار اللاجئين كفرصة اقتصادية إضافية للاقتصاد الوطني، وتنظيم سوق العمل المحلي.
ولفت إلى أن شعار العودة الطوعية الذي ترفعه الحكومة الأردنية “لن يجد آذانا صاغية، سواء من المجتمع الدولي او اللاجئين أنفسهم”.
وكان رصد أجرته “الغد” سابقا، كشف أن عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 حتى نهاية العام الماضي بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، بحسب بيانات منصة خطة الاستجابة المنشورة عبر موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبلغت نسبة العجز في 8 سنوات %51.84، من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، والمقدرة بـ20.1 مليار دولار.
وتقدر الحكومة عدد اللاجئين السوريين في الأردن منذ بداية الأزمة، بنحو 1.3 مليون سوري في 2011، ويبلغ عدد الذين يحملون صفة لاجئ قرابة 669.483 ألف سوري مسجلين لدى المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين.
يشار بأنه عاد منذ عام 2016 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 إلى سورية حوالي 64812 لاجئا مقيما في المملكة، وفق ما أظهرت بيانات المفوضية.