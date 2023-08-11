الأردن وأفريقيا.. توسيع الحضور على الخريطة الدولية

زايد الدخيل

اضافة اعلان

عمان- يسجل للسياسة الأردنية الخارجية بشكل عام، أنها خطت طريق التوازن في العلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، وهذا دليل على أن الانفتاح الأردني بدأ يتحرك إلى التوازن في العلاقات وعدم التقوقع في إطار محور واحد، ما يدل أيضا على أن مسار السياسة الخارجية يرسم بدقة وموضوعية وبما تقتضيه المصالح الأردنية العليا.وانعكست نتائج نجاح السياسة الخارجية الأردنية على الأرض، إذ تمكنت المملكة من نسج علاقات دولية ودبلوماسية عالمية متوازنة ومعتدلة دون تطرف أو تعنت في المواقف مع كل دول العالم، وبحضور عالمي عالي المستوى في المحافل الدولية والعربية، واحترام الالتزامات الدولية على المحاور جميعها، وفي الدوائر العربية والإسلامية والدولية.كما انعكست السياسة الحصيفة على استقرار معادلة المواءمة بين الأمن والديمقراطية، والتوازن في العلاقات مع المحيط العربي والدولي، وهذا دليل على الانفتاح الأردني وعدم التقوقع في إطار محاور قطبية بعينها.وانطلاقا من هذه الرؤية في توسيع حضور المملكة على الخريطة الدولية، ونظرا للاحترام والتقدير الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من قيادات العالم وشعوبه بوصفه قائدا للسياسة الخارجية الأردنية، وفي ضوء ما تشهده القارة الأفريقية من نمو اقتصادي مطرد وتأثير سياسي متزايد وفرص استثمارية متنوعة، جاءت زيارة وزير خارجية رواندا للأردن مؤخرا، لمواكبة هذا الزخم.وفي هذا الصدد، يقول السفير السابق سمير مصاروة إن رواندا تحولت خلال السنوات الـ25 الماضية، وخاصة في آخر عشر سنوات، إلى الدولة الأكثر جاذبية وحفاوة في أفريقيا، لأسباب شتى، من بينها الدور الذي لعبه الرئيس بول كاغامي، وبفعل تبني قوانين وسياسات جديدة، وأيضا بفضل السكان الذين يعيشون في العاصمة كيغالي بصورة أساسية، ومن هنا جاء التوجه الأردني لتوسيع التعاون والشراكة مع رواندا بهدف تعزيز الاستثمار والسياحة والتبادل الثقافي.وتابع مصاروة أن الروابط العربية الأفريقية متجذرة في مختلف النواحي الحضارية والجغرافية والاقتصادية والثقافية، إضافة الى التشابه في احتياجات الدول العربية والأفريقية وسعي كليهما لإيجاد حلول لهذه الاحتياجات والتحديات.ودعا الى تنشيط أواصر التعاون بين الجانبين على مختلف المستويات الرسمية والخاصة وتبادل الوفود والزيارات وفتح مجالات التعاون والاستثمار والعمل المشترك في مختلف المجالات.من جهته، أكد المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة أن العلاقات الأردنية الأفريقية تشهد تزايدا ونموا مطردا وحيويا تماشيا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني العالمية الهادفة الى تعزيز دور الأردن المستقبلي على المستويات السياسية والاقتصادية، وإطلاق برامج تعاون مع أفريقيا، وتعزيز دور الأردن في مكافحة الإرهاب والتطرف.وأكد الحجاحجة أهمية تعزيز التعاون بين الأردن وأفريقيا والاستفادة من الفرص والخبرات المتوافرة لدى الطرفين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين على مختلف الصعد.وتابع: "اشتهرت رواندا بالإبادات الجماعية والتطهير العرقي، التي راح ضحيتها 800 ألف شخص في الحرب الأهلية بين عرقيتي الهوتو والتوتسي عام 1994، لكنها اليوم تشهد طفرة حضارية ومدنية، جعلت عاصمتها كيجالي تنتزع لقب أنظف عاصمة أفريقية لعدة مرات، إذ تعتبر رواندا من أكثر الدول استقطابا لرؤوس الأموال في القارة الأفريقية، حيث قامت بإصلاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، كما تتميز عن معظم الدول الأفريقية بإلغاء التأشيرة عن جميع الأجانب سواء كانوا أفارقة أو أوروبيين أو غيرهم، وهذا ما جعل كيجالي أكثر العواصم الأفريقية استقبالا للسياح الأجانب".من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني للسرحان، أن التعاون الإستراتيجي بين الأردن ورواندا لم يأت من فراغ، إذ إن رواندا اليوم، وبعد 27 عاما من الإصلاحات، يصفها المنتدى الاقتصادي العالمي بأنها "واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في وسط أفريقيا"، كما أشادت بها منظمات عديدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأسباب مثل: نموذجها التنموي الموجه نحو الهدف، وبيئة الأعمال التي تتحسن باستمرار.وأكد السرحان أن الأردن ورواندا يستندان في علاقاتهما إلى قاعدة صلبة قوامها الإرادة السياسية العليا، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الرواندي بول كاغامي، وهي الإرادة التي بثت الحرص على بذل كل جهد ممكن لتطوير العلاقات بين البلدين، والذي تمثل بتوقيع 10 اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.وأشار إلى دور رواندا الفاعل في اجتماعات عملية العقبة، التي تهدف إلى حشد الموارد لمحاربة الإرهاب بشكل جماعي، مؤكدا أهمية الاجتماع الذي ستستضيفه رواندا قريبا في سياق عملية العقبة، لبحث محاربة الإرهاب في أفريقيا.