الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن وأميركا يتوافقان على ضرورة إيصال المساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار

الدمار في غزة
الدمار في غزة
تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ركز على الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، إضافة إلى جهود إيصال مساعدات إنسانية كافية وعاجلة لجميع أنحاء القطاع. اضافة اعلان
وأكد الصفدي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العدوان وفتح جميع المعابر لإدخال ما يكفي من مساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع. 

وتوافق الصفدي وبلينكن على أن حجم المساعدات التي تصل إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإيصال مساعدات كافية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء القطاع. 

وبحث الصفدي وبلينكن التطورات في المفاوضات الجارية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.

كما بحث الوزيران الأوضاع في القدس ومقدساتها، وشددا على ضرورة عدم التصعيد فيها خصوصاً على أبواب شهر رمضان الفضيل. 

وأكد الصفدي على ضرورة رفع إسرائيل القيود التي تفرضها على حرية العبادة وعلى وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعلى ضرورة منع اقتحامات المقدسات. 


واتفق الصفدي وبلينكن على استمرار التنسيق للحؤول دون التصعيد في المقدسات وضمان حق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية. 

وأكد الصفدي وبلينكن على استمرار العمل من أجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
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