الأردن والسعودية يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق لحل الأزمة السورية

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، محادثات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم.وأكد الوزيران اعتزازهما بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقاتٍ تاريخيةٍ وطيدة في مختلف المجالات، في ظل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين إدامة التشاور الوثيق حيال ما يخدم المصالح المشتركة وتنسيق المواقف إزاء المستجدات الإقليمية وتطورات القضايا الدولية وانعكاساتها على المنطقة.وبحث الوزيران الجهود المبذولة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وبما يخدم قضايا الأمة ومصالحها ويعالج التحديات التي تواجهها ويخفف من تداعياتها.كما أكد الوزيران، خلال اللقاء الذي سبق انعقاد أعمال اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، استمرار التشاور والتنسيق للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وبما ينسجم مع مخرجات اجتماعي جدّة وعمّان.