الأردن والكويت.. وقف الحرب على غزة واحترام القانون الدولي

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع معالي وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا هنأه خلاله بتعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة.وأكد الصفدي تطلعه للعمل مع اليحيا للبناء على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين، وخدمة القضايا العربية والإسلامية.وبادل اليحيا الصفدي تأكيد الحرص على توسعة التعاون بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة وتعزيز العلاقات الأخوية واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين.وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، وسبل وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.