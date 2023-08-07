الأردن ومصر يؤكدان ضرورة استكمال أعمال الخط العربي و تجهيزاته

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أكد وزير الأشغال العامة والإسكان والنقل المهندس ماهر ابو السمن، ووزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، ضرورة استكمال أعمال الخط العربي و تجهيزاته، وحل مشكلات تشغيل شركة الجسر العربي وتذليل العقبات أمام تطوير أعمالها و تحديث اسطولها، بالتعاون والتنسيق التام مع مفوضية سلطة إقليم العقبة وشركة تطوير العقبة.جاء ذلك خلال استقبال أبو السمن في مكتبه، اليوم الإثنين، الفريق كامل الوزير، حيث استعرض الوزيران سبل دفع العلاقات بين البلدين في مجال النقل، وفتح آفاق التعاون في هذا المجال.واستعرض الوزيران، سير العمل المشترك على ضوء التطور الكبير في علاقات البلدين الشقيقين والاتفاقات الثنائية ومذكرات التعاون الموقعة بين الجانبين، أو تلك المبرمة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب.وثمن المهندس ابو السمن خلال اللقاء، الجهود المصرية في تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل بين البلدان العربية، مؤكدا حرص الأردن على ديمومة العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين، انعكاسا لحرص جلالة الملك عبدالله الثاني وشقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.وقال إن قطاع النقل يؤثر بقوة في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية، وبالتالي لا بد من تقديم أفضل خدمات النقل للمواطنين والقطاعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين.من جانبه، ثمن الوزير المصري، الذي يشارك في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي تستضيف عمان اجتماعاتها، الجهود التي يبذلها الأردن لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام ومن أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب لتبني سياسات نقل حديثة، تواكب آخر التطورات العالمية لخدمة كافة أنماط النقل.