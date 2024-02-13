الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم مشاريع البنية التحتية

العلم الأردني -(الغد)
العلم الأردني -(الغد)
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن لدى لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مدير منطقة الشرق في البنك جريتشن بري مجالات الدعم المستقبلي للبنك في مشاريع البنية التحتية وقطاع الانشاءات الأردني.اضافة اعلان
واستعرض أبو السمن خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات،الأولويات الاستراتيجية للوزارة والمشاريع ذات الأولوية في الطرق، والإنارة وتحديث وتطوير المشاغل وتقديم مساعدة فنية في إعداد كودات البناء.
و أثنى أبو السمن على العلاقة المتميزة مع البنك الأوروبي الذي يعد من شركاء الأردن الأساسيين في المجالات التنموية.
بدورهم استعرض ممثلو البنك حجم الاستثمار في الأردن منذ عام 2012 والذي تمركز في 72 مشروعًا بقيمة تقديرية بلغت حوالي 2 مليار يورو، 55 بالمئة منها للقطاع الخاص، إضافة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة مع أمانة عمان الكبرى ووزارة المياه والري، وتنفيذ استثمارات في النفايات الصلبة والنقل والمياه والطاقة.
يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1991 بهدف تسهيل الانتقال نحو اقتصادات السوق لدول وسط وشرق أوروبا .- -(بترا)
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