الأردن يبرم برنامجا إصلاحيا جديدا لأربع سنوات مع صندوق النقد

يوسف محمد ضمره

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عمان- توصلت الحكومة بنجاح إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه إجمالية تصل الى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح.ومن الجدير بالذكر ان المفاوضات لهذا البرنامج بدأت في شهر تموز الماضي اثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي لواشنطن.وبين وزير المالية محمد العسعس، أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.واشار العسعس الى أن البرنامج يتضمن توسيع القاعدة الضريبية والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، مشيرا الى الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية والتي عززت من منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات.وردا حول العدوان على غزة وتأثيراته قال الوزير العسعس" في البداية نترحم على الشهداء الذين سقطوا في غزة، حيث وضعت الحكومة الخطط اللازمة لمواجهة الصدمات وقد اثبت الاقتصاد الوطني على مر الازمات قدرته بالتعاطي مع التحديات ولديه الوسائل اللازمة لمجابهة أي سيناريوهات محتملة"بدوره اكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بقطاع التأمين، وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على وضع الأردن كدولة غير مدرجة في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولي، فضلاً عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في المملكة.وقال صندوق النقد الدولي في بيان "إن أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفض من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".من الجدير بالذكر أن الحكومة كانت أنهت بنجاح المراجعات الست السابقة وأتمت متطلبات المراجعة السابعة.من جهته قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن فان رودن بشأن برنامج اقتصادي جديد بموجب ترتيبات مدتها أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، مع إمكانية الوصول إلى 270 في المائة من حصة العضوية، أي ما يعادل 926.374 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 1.2 مليار دولار أميركي بأسعار الصرف الحالية".ووفق بيان صندق النقد الدولي "تخضع الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي وإلى مصادقة المجلس التنفيذي والتي من المتوقع أن يتم إنجازها في بداية كانون ثاني(يناير) 2024. وعند الحصول على موافقة المجلس التنفيذي، سيتمكن الأردن، من الحصول فورا على 144.102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 190 مليون دولار أميركي).وأكد رودن "أن البرنامج الحالي ساعد الأردن على تعزيز منعته الاقتصادية، وتمكينه من تحمل الصدمات المتعاقبة، إلا أن البيئة الخارجية ما تزال صعبة. فالتوترات العالمية والإقليمية مرتفعة، ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول كما أن النمو العالمي يتوزع بشكل غير متساو. ويشكل العنف في غزة وإسرائيل تحديا آخر على منطقة الشرق الأوسط ويمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني. إلا أنه ما لم يحدث تصعيد كبير، فإن الاقتصاد الأردني قادر على التغلب على هذه الصدمة، بدعم قوي من شركائه الدوليين. ومن شأن برنامج لتسهيل الصندوق الممدد الجديد أن يعزز من منعة الأردن ويساعده على الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الصدمات الجديدة.وأضاف "ما يزال من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بواقع 2.6 بالمائة في عام 2023، مع أداء قوي في جميع القطاعات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وقد ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في التخفيف من التضخم، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار. وقد انخفض التضخم إلى ما يزيد قليلاً عن واحد في المائة في أيلول 2023. ومن المتوقع أن يتحسن عجز الحساب الجاري في عام 2023 إلى ما يزيد قليلا عن سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يبقى احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية قويا.وقال "من المتوقع أن يقيد الصراع الحالي نسبة النمو، بحيث لا تتجاوز2.6 % في 2024، في حين من المتوقع أن يتقلص الحساب الجاري أقل مما كان متوقعا في وقت سابق، إلى 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأن السياسات الاقتصادية الحكيمة والدعم الدولي القوي سيحافظ على مستوى قوي من الاحتياطيات. الا أن التوقعات ستسوء في حالة تصاعد الصراع.وقال رودن "سوف ترتكز السياسة المالية في إطار البرنامج الجديد على وضع الدين العام على مسار انخفاض ثابت، لخفض الدين العام إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. ولتحقيق ذلك، وتعزيز النجاح الذي تم تحقيقه في خفض عجز الموازنة في السنوات القليلة الماضية، سيواصل الأردن تطبيق السياسات والإصلاحات المالية الحكيمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى سياسات الضبط المالي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتشديد على رفع كفاءة الإنفاق، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم النمو.وأكد رودن "أن سياسات البنك المركزي الأردني ستسمر باستهداف المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي. وستواصل السياسة النقدية في الاعتماد على التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأميركي.وأضاف" لقد خدم هذا الربط الأردن بشكل جيد عبر توفير ركيزة اسمية جديرة بالثقة. وفي ظل توجيهات البنك المركزي الأردني الحصيفة، يبقى القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة والسيولة وبرأس مال جيد، كما نجح الأردن في الخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FATF)" .