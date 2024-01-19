الأردن يتحسن 10 درجات على "مؤشر الإرهاب العالمي"

موفق كمال

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عمان - خلت المملكة العام الماضي 2023، من أي عمليات إرهابية فعلية أو فاشلة، فيما استمر تحسن ترتيب الأردن على "مؤشر الإرهاب العالمي" (GTI) لعام 2023، للسنة الثانية على التولي ليصبح بالمرتبة 68 من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر، بانخفاض مقداره 10 درجات عن سنة 2022 حين جاء بالمرتبة 58.وعلى صعيد الدول الآمنة، فقد حافظ الأردن ليبقى ضمن قائمة الدول الأمنة حيث ‏جاء في الترتيب (62) من أصل (163) دولة في العالم، بحسب ‏تقرير "مؤشر السلام العالمي عام 2023".وعرض التقرير الذي أصدره مركز شرفات للدراسات العولمة والإرهاب أعداد العمليات الإرهابية منذ تأسيس المملكة عام 1921 وحتى نهاية كل عام، مشيراً إلى وجود 168 عملية إرهابية، من بينها 138 عملية إرهابية فعلية، و30 عملية إرهابية فاشلة.ووفق مدير المركز الدكتور سعود الشرفات فإن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على خطورة ظاهرة الإرهاب في الأردن، والتوعية المجتمعية من خطر انتشار خطاب الكراهية، والتطرف العنيف، والإرهاب، والعمل على نشر ثقافة التسامح، والعيش المشترك، ومقاومة الإرهاب بكافة أشكاله.وحسب تقرير مركز شرفات، فإنّ الإرهاب نوع من العنفِ السياسي، يهدف لتحقيق أغراض وأهداف سياسية. وتقوم به "أطراف فاعلة من غير الدول" ‏لتمّيزه عن إرهاب الدولة، لكنّه يبقى ظاهرة مُعقدة، وليس له تعريف مُتفق عليه في ظل وجود أكثر من 200 تعريف.ووفق نتائج التقرير، ما تزال الأزمات السياسية والصراعات والنزاعات المسلحة المحرك الرئيس للإرهاب، فقد وقعت أكثر العمليات الإرهابية، وأكثر من 90 % من الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2023 في بلدان كانت بالفعل تعاني من صراع مسلح، حيث تشارك البلدان العشرة الأولى الأكثر تعرضا للإرهاب خلال العقد الماضي جميعها في نزاع مسلح واحد على الأقل، وجلها من الدول العربية والإسلامية.ومن ضمن العدد الاجمالي للعمليات الارهابية كان هناك (34) عملية نُسبت إلى منفذين مجهولين لم يعلن عن الجهات التي تمثلهم في وسائل الإعلام الرسمية.ولم يُعلن في الأردن خلال عام 2023 عن أي عملية إرهابية فعلية، كما لم يُعلن عن إحباط أي مخططات إرهابية، لكن كانت هناك عملية "متابعة استخبارية" استمرت منذ العام 2022، وتتعلق بمتابعة أعضاء خلية الحسينية الإرهابية في محافظة معان التي كانت مسؤولة عن استشهاد العميد في الأمن العام / عبد الرزاق الدلابيح و3 آخرين من مرتبات الأمن لتي بدأت عام 2022، وانتهت بتاريخ 9 تموز يوليو 2023 وأسفرت عن مقتل ثلاثة من الإرهابيين، كان أحدهم متهما بعملية قتل العميد الدلابيح.وأظهر التقرير استهداف لكوادر الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وهذا الاتجاه تعمق منذ عام 2021، كما شكل اندلاع الحرب في غزة (7 تشرين الثاني- اكتوبر2023) حدثاً خطيراً، وجرس إنذار للأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب؛ لما قد تشكله تداعيات هذه الحرب من خطرٍ على الأمن القومي الأردني العام القادم 2024، وفي المستقبل، حيث تشكل مناخات الحرب والصراع بيئة مناسبة لتمويل وتجنيد، ونشاط الجماعات الإرهابية، والذئاب المنفردة، والجماعات القومية والدينية المتطرفة.