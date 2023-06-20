الأردن يترأس أعمال لجنة التوعية والاعلام بالأرصاد الجوية في القاهرة

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ترأست المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بادارة الارصاد الجوية / وزارة النقل اليوم اعمال لجنة التوعية والاعلام بالارصاد الجوية والتي تعقد اجتماعاتها حالياً في جامعة الدول العربية / القاهرة بعد أن تم انتخاب مدير ادارة الارصاد الجوية الاردنية السيد رائد رافد آل خطاب رئيساً للجنة .وقد تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة نقاط من اهمها اليوم العربي للارصاد الجوية والذي يوافق الخامس عشر من ايلول من كل عام حيث قامت الدول العربية بناءا علىى طلب من الجامعة العربية / اللجنة الدائمة للارصاد الجوية بتقديم مقترحاتها فيما يخص الشعار لهذا العام وايضا تصميم ل اللجو وكانت قد قدمت الاردن ومصر وفلسطين والعراق وليبيا بتصميماتها واقتراحاتها للشعار واللوجو للعام 2023 حيث تم وبحمد الله اختيار الشعار واللوغو الذي تم تقديمه من قبل المملكة الاردنية الهاشمية من بين مجموعة من الدول العربية وهذا يدل على مدى تميز ادارة الارصاد الجوية الاردنية بين الدول العربية في مجالات مختلفة .كما تم مناقشة قرار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية والمناخ حول قرار الاحتفال بيوم الراصد والمتنبئ الجوي العربي لتحديده ليكون بشهر ابار والذي سيتم العمل بهذه الاحتفالية بعد ان يعرض ويتم اقراره من مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية والمناخ في اجتماعها القادم .كما تم الطلب من اللجنة الدائمة للارصاد الجوية برفع توصية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية والمناخ في جلسته القادمة ليتم اصدار تشريعات وقوانين وطنية خاصة بالارصاد الجوية لضبط كافة الخدمات المقدمة من دوائر الارصاد الجوية لما لها من تأثير سلبي قد ينتج من المعلومات المغلوطة التي يتم نشرها عبر بالاعلام او عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات والبيانات الغير دقيقة والتي تؤثر سلباً على المواطنين والتي قد تؤدي الى خسائر في الارواح والممتلكات .