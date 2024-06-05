 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يتقدم 7 مرتبات على مؤشر الأداء البيئي العالمي

العلم الأردني -(الغد)
العلم الأردني -(الغد)

  تقدم الأردن سبع مرتبات على مؤشر الأداء البيئي العالمي، وأحتل المرتبة 74 ضمن 180 دولة حول العالم ، حيث يتضمن المؤشر ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الصحة البيئية والنظم البيئة والعمل المناخي.

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ويضم مؤشر الصحة البيئية: نوعية الهواء ومياه الشرب والصرف الصحي ومصادر المياه، والنظم البيئية، يشمل بشكل رئيسي التنوع الحيوي والموائل، فيما يضم العمل المناخي بشكل رئيسي الحد من ظاهرة التغير المناخي، ويشمل مؤشر الأداء البيئي العالمي 58 مؤشراً فرعياً تغطي المؤشرات الثلاث الرئيسية.


و جاء في المؤشر أن الأردن احتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العمل المناخي، الذي يتضمن الجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة التغير المناخي . كما احتل الأردن المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في المؤشر المتعلق بانخفاض تلوث الهواء.


واعتبر الناطق الإعلامي لوزارة البيئة الدكتور أحمد عبيدات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، النتائج إنجازا وتقدما عالميا للأردن في القطاع البيئي في إطار الجهود الوطنية التي بذلتها وتبذلها وزارة البيئة وقيادتها لمنظومة العمل البيئي ، خلال العامين الماضيين لمتابعة التقدم المحرز في المؤشرات الفرعية المختلفة وتوفير المعلومات ومصادرها الصحيحة ، لمعدي تقرير مؤشر الأداء البيئي العالمي.


وأشار إلى أن الوزارة عملت على تشكيل فريق متخصص لتنسيق الجهود مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الاختصاص، مبينا أنه سيستمر العمل على تحسين ترتيب الأردن من خلال التأكيد على الجهات ذات العلاقة بتنفيذ متطلبات المؤشرات الفرعية الخاصة بهم وتزويد الجهة المطورة للمؤشر بالمعلومات اللازمة .
يشار إلى أن مؤشر الأداء البيئي العالمي هو أحد أهم المؤشرات البيئية العالمية ويعمل على اعداده اساتذة من جامعة ييل وجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأميركية وبدعم من مؤسسة McCall Foundation MacBain ، ويصدر المؤشر كل عامين حيث يغطي هذا المؤشر العامين 2022 و 2023. --(بترا)

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