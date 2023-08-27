الأحد 27 آب 2023
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الأردن يثمن دعم الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية

رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، في اجتماع اليوم الأحد، عمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.اضافة اعلان

وبحث الصفدي وليف القضايا الإقليمية، خصوصاً القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأكد الطرفان الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، ومذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها المملكة والولايات المتحدة العام الماضي.

وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للأردن لرفد العملية التنموية، ولمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه، وبخاصة أزمات اللجوء.

من جانبها، ثمنت ليف الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لحل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
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