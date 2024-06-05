 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يثمن قرار سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، ثمّن خلاله قرار بلادها الذي أعلنته رسمياً اليوم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وشكر الصفدي نظيرته السلوفينية على القرار الذي اعتبره خطوة واضحة تعكس وقوف سلوفينا إلى جانب الحق والعدل والقانون الدولي.

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وبحث الصفدي وفايون الجهود المستهدفة التوصل لوقف لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفتح جميع المعابر أمام إيصال المساعدات إلى غزة.
وشكر الصفدي فايون على موقف سلوفينيا المطالب بوقف الحرب على غزة ودورها في مجلس الأمن بصفتها الحالية عضواً غير دائم في المجلس.
وبحث الصفدي وفايون جهود زيادة التعاون بين البلدين تعزيزاً لعلاقات الصداقة الراسخة وخدمة للمصالح المشتركة. --(بترا)

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