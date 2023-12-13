الأردن يخسر 3 أعوام من التنمية البشرية إذا استمرت حرب غزة 3 أشهر

هديل غبون

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أظهرت دراسة أولية، أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، عن توقعات بتراجع التنمية البشرية في دول الأردن ومصر ولبنان بواقع عامين إلى 3 أعوام، بسبب الحرب على غزة للأشهر الثلاثة الأولى، وقد ترتفع إلى 7 سنوات في حال تمدد الحرب لمدة 6 أشهر.وعرض نتائج هذه الدراسة أمس، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، خلال مؤتمر صحفي حذر فيه من استمرار الحرب، ومجددا النداء الأممي بضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا.وكشفت الدراسة الأولية، وفقا للدردري عن توقعات بتراجع التنمية البشرية في قطاع غزة نتيجة الحرب بمقدار 19 عاما يقابلها تراجع في عموم فلسطين بمقدار 16 عاما، وبخسارة تقدّر بـ50 مليار دولار على مدار تلك الأعوام في المجمل، في غزة.وقال الدردري إن هذه الأرقام هي مجرد توقعات قيست مع بعض التحفظات، وأنها لم تستند إلى أرقام دقيقة 100 %، مع الترجيح بأنها أعلى من ذلك في الواقع، مضيفا: "لم تعد الأرقام تستطيع أن تقيس الخسائر قياسا على حجم الدمار في غزة".وأكد أن النسب المتوقعة، "تدلل على خطورة الوضع والدمار"، مشيرا إلى أنه "يجب ألا ننسى أن غزة تشكل فقط 20 % من الناتج المجلي الإجمالي الفلسطيني، وما يجري فيها لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية".وتركز الدراسة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب على غزة في حال استمرار الحرب 3 أشهر، وفي حال تمددها إلى 6 أشهر، وكذلك في فلسطين ودول الجوار وتحديدا الأردن ولبنان ومصر، من دون الأخذ بعين الاعتبار احتمالات توسع الحرب جغرافيا في المنطقة.وقال الدردري إن الدراسة تشير إلى توقع تسجيل فقدان في الناتج المحلي الإجمالي "توسطيا" لدول لبنان والأردن ومصر مع انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب بمقدار 2.3 % وبما يعادل 10 مليارات دولار، مقابل توقع فقدان أكثر من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وبما يعادل 18 مليار دولار في حال تمدد الحرب إلى 6 أشهر.وبحسب الدراسة للأشهر الثلاثة من الحرب، فهي تعادل خسارة 19 عاما من التنمية البشرية، و16 عاما من خسارة التنمية البشرية في فلسطين كلها، وبما يقدر بـ50 مليار دولار من استثمارات التنمية البشرية في غزة.وعن زيادة مستويات الفقر في غزة، تشير الدراسة إلى توقع ارتفاع عدد الفقراء في فلسطين مع نهاية الشهر الثالث للحرب، إلى 660 ألف شخص يضافون إلى مليون و800 ألف كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل الحرب، وبنسبة زيادة تقدر بـ45 %.وأوضح أن قياس الخسارة في غزة لا يتعلق فقط بمدى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن التوقعات تتحدث عن تراجع بنسبة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين حتى الآن، قائلا إن هذه صدمة اقتصادية، تقدر ماليا بنحو 2.5 مليار دولار.وبيّن الدردري أن أوكرانيا خسرت 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد عام ونصف من الحرب، بينما تخسر فلسطين في 3 أشهر نحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.ورأى الدردري أن "القيمة الحقيقية لأثر الحرب والأثر الحقيقي هو التراجع في التنمية البشرية"، متسائلا "كم سيستغرق الوقت لاستعادة التنمية البشرية؟ هذا هو التحدي الأكبر، والتحدي الذي يجب ألا ننساه أننا لن نتمكن من إعادة بناء كل ما دمر فور وقف العمليات العسكرية وهي خسارة في التنمية البشرية أيضا."وحذر أيضا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية التي عمل الاحتلال على تقطيع أوصالها.وقال: "عندما يكون الدمار في منطقة تشكل 20 % من الناتج المحلي الفلسطيني، فهذا دليل على حجم الدمار وخطورته، كما أن ما جرى في الضفة الغربية خطير للغاية، حيث جرى تقطيع أوصالها، ومنع المزارعين من تحصيل الزيتون والحمضيات، ولا رواتب ولا أجور في المؤسسات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية ولا سياحة، وتقديراتنا أن الاقتصاد في الضفة الغربية أصبح مشلولا، وبالتالي عندما تفكر بالتعافي يجب التفكير ليس في إعادة إعمار ما دمر في غزة فقط، بل التعافي في الاقتصاد الفلسطيني ككل والمنطقة.وأكد المسؤول الأممي أهمية وضع هذه القضية اليوم على طاولة الحوار مع دول العالم في الوقت الذي شهد فيه تراجعا حادا في المنح وتقديم المساعدات بسبب الحرب في أوكرانيا والأزمات الأخرى في العالم.وأكد ضرورة البحث في "سرعة إعادة إعمار ما دمر في غزة وشروطه وكيفيته"، في الوقت الذي نزح فيه 2 مليون مواطن في غزة داخليا وأصبحوا اليوم بلا خدمات وبلا تعليم ولا صحة ولا خدمات صرف صحي، ولقاحات الأطفال توقفت أيضا."وبين أن الأثر غير مسبوق على غزة، مستشهدا بسورية التي خسرت 45 % من منازلها بعد 5 سنوات من النزاع، وليس في غضون شهرين أو ثلاثة، وقال" تخيلوا شراسة القصف، أوكرانيا لم تخسر هذا المعدل من الدمار في عامين من الحرب، لكن مستوى التدمير لم يصل إلى هذا الحد، وعدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال شهرين يعادل 10 أضعاف الأطفال الذين قتلوا في أوكرانيا خلال عام ونصف من الحرب".وفيما يخص شريحة الفقراء وتوسعها في غزة وفلسطين ودول المنطقة، قال إن المؤشرات تتحدث عن زيادة عدد الفقراء بـ230 ألف شخص في الدول الثلاث المجاورة في حال السيناريو الأول (3 أشهر من الحرب)، مضيفا "قد يبدو الأمر بسيطا إذا تحدثنا عن زيادة بواقع 14 ألفا في لبنان، و43 ألفا في الأردن، وفي مصر 174 ألف شخص، يجب ألا ننسى أن هذه الدول تعاني من معدلات فقر عالية أصلا ووضع اقتصادي هش".وأضاف: "هذه الدول كانت على وشك الخروج من أزمة كورونا، وهي تعاني من ضغوطات على المالية العامة والنمو الاقتصادي وبها نسب بطالة مرتفعة، رغم أننا شهدنا بداية تحسن في السياحة في الأردن ومصر وبداية لتوقف التدهور الاقتصادي في لبنان، بل وتعافيا في بعض القطاعات، إلا أن أن هذه الأزمة أتت لتوقف هذا التعافي وجاءت هذه الحرب كقنبلة في وضع اقتصادي إقليمي هش".وفي حال تمدد الحرب لـ6 أشهر، وفقا للدردري، فإن عدد الذين سيقعون تحت خط الفقر في المجمل سيفوق نصف مليون شخص في الدول الثلاث.