الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين استهداف جيش الاحتلال لمصور قناة الجزيرة أبو دقة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمصور قناة الجزيرة الصحفي سامر أبو دقة مما أدى إلى استشهاده، وإصابة المراسل القناة الصحفي وائل الدحدوح. اضافة اعلان
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وخاصة تلك التي تستهدف الصحفيين، مشدداً على أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة، ومحاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع. 

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وللكوادر الطبية والصحفية.
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