 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مخيم النصيرات

مخيم النصيرات غزة
مخيم النصيرات غزة
عمّان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مخيم النصيرات اليوم، وأسفر عن ارتقاء ١٥٠ فلسطيني وإصابة المئات، في ممارسة تعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، والإمعان الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب.اضافة اعلان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

كما طالب السفير القضاة المجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإلزامها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على قطاع غزة.
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