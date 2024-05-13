الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين الاعتداء على حافلة أممية وإصابة أردنية في رفح

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة الاعتداء التي تعرضت لها مركبة تابعة للأمم المتحدة جنوب قطاع غزة في مدينة رفح اليوم، مما أسفر عن مقتل أحد الموظفين، وإصابة موظفة أردنية، نتيجة لتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح. اضافة اعلان

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة تأمين الحماية لموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الذين يقومون بدور إنساني كبير للفلسطينين، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، محمّلاً إسرائيل مسؤولية ذلك، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ونتيجة لاستمرار حربها المستعرة على قطاع غزة.

وقال السفير القضاة إن الوزارة تتابع مع الأمم المتحدة الوضع الطبي للمواطنة الأردنية التي تعرضت للإصابة جراء هذا الاعتداء، وتأمين خروجها من قطاع غزة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الأسد المتأهب

"الأسد المتأهب": تفاهم مشترك حول التهديدات العابرة للحدود

منذ22 ساعة
المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن تتحدث لـ"الغد"-(الغد)

أندرسون: حرب غزة أفقدت العالم الثقة بالقانون الدولي

منذ22 ساعة
الملك يؤكد من واشنطن ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح

الملك في الكونغرس يؤكد ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح

08 أيار 2024
جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن

الملك من واشنطن: على المجتمع الدولي التحرك لمنع كارثة جديدة في رفح

06 أيار 2024
اقرأ أيضا
ولي العهد يزور قرية أورنج الرقمية في العقبة ويطلع على مرافقها

ولي العهد يزور قرية أورنج الرقمية في العقبة ويطلع على مرافقها

منذ 43 دقيقة
ولي العهد يطلع على العمليات اللوجستية في ميناء حاويات العقبة

ولي العهد يطلع على العمليات اللوجستية في ميناء حاويات العقبة

منذ2 ساعة
العنف -(تعبيرية)

الحبس لـ"سيدة" قتلت طفلتها لرفضها تنظيف "الصالون"

منذ22 ساعة
الأسد المتأهب

"الأسد المتأهب": تفاهم مشترك حول التهديدات العابرة للحدود

منذ22 ساعة
جفاف في محافظة المفرق-(تصوير: أمير خليفة)

"المرونة المناخية في قطاع التمريض".. برنامج لمواجهة المخاطر الصحية

منذ22 ساعة
طلبة في إحدى المدارس-(أرشيفية)

فجوة "الإنجليزية" بين "الخاصة" و"الحكومية".. كيف نردمها؟

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ22 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 