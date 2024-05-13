الأردن يدين الاعتداء على حافلة أممية وإصابة أردنية في رفح

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة الاعتداء التي تعرضت لها مركبة تابعة للأمم المتحدة جنوب قطاع غزة في مدينة رفح اليوم، مما أسفر عن مقتل أحد الموظفين، وإصابة موظفة أردنية، نتيجة لتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح. اضافة اعلان



وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة تأمين الحماية لموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الذين يقومون بدور إنساني كبير للفلسطينين، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، محمّلاً إسرائيل مسؤولية ذلك، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ونتيجة لاستمرار حربها المستعرة على قطاع غزة.



وقال السفير القضاة إن الوزارة تتابع مع الأمم المتحدة الوضع الطبي للمواطنة الأردنية التي تعرضت للإصابة جراء هذا الاعتداء، وتأمين خروجها من قطاع غزة.

