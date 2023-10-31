الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية للغد)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في قطاع غزة مساء اليوم، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير، كما دانت الوزارة التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. اضافة اعلان

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وشدد الناطق الرسمي أن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض على قطاع غزة يمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وجريمة حرب، ويدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أن العدوان الإسرائيلي والإجراءات غير المسؤولة والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لن تحقق الأمن للإسرائيليين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الأحوال الجوية

منذ 20 دقيقة
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يصل إلى أبوظبي

منذ 26 دقيقة
جلالة الملك عبدالله

الملك يصل إلى أبوظبي

منذ 36 دقيقة
654037accaba4

مندوب الأردن بمجلس الأمن: لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن

منذ18 ساعة
Untitled-1

الاحتلال يقذف كل غزي بـ6 كيلوغرامات متفجرات

منذ21 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أ{شيفية)

تمديد فترة طلبات الاشتراك في "تكميلية التوجيهي"

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعليقا على تحليل أمني

ماهر أبو طير |اليوم

غزة.. ثلاثة خيارات أحلاها مُر!

محمود الخطاطبة |اليوم

إنه الجيل الفلسطيني الرابع يا إسرائيل

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مفاوضات جديدة مع الصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

حرية تعبير أم استقواء؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

فصائل منظمة التحرير في الضفة

سميح المعايطة |اليوم

الخاسرون والرابحون في لحظة غزة الدامية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات | منذ22 ساعة
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
 